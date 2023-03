Cum încearcă Facebook și Instagram să te țină în siguranță pe internet: ce se întâmplă cu fotografiile tale

Facebook și Instagram au anunțat Take It Down, o nouă platformă concepută pentru a împiedica în mod proactiv răspândirea online a imaginilor intime ale tinerilor.

Sprijinită de Centrul Național pentru Copii Dispăruți și Exploatați și cele două rețele sociale (ambele deținute de Meta), Take It Down este o platformă gratuită care este concepută pentru a ajuta la prevenirea postării online a fotografiilor intime ale tinerilor.

Cum funcționează Take It Down

„Din 2019, rapoartele de exploatare online a copiilor aproape s-au dublat. Deși nu poți anula ceea ce s-a făcut, vă putem ajuta să vă eliminați imaginile explicite și să mergeți mai departe”, spune Take It Down.

Serviciul gratuit ajută la eliminarea sau oprirea partajării online a imaginilor sau videoclipurilor nud, parțial nud sau explicite.

„Puteți rămâne anonim în timp ce utilizați serviciul și nu va trebui să trimiteți nimănui imaginile sau videoclipurile. Take It Down va funcționa pe platforme online publice sau necriptate care au acceptat să participe”, au explicat reprezentanții Take It Down.

Cei de la Take It Down au declarat că platforma funcționează prin atribuirea unei amprente digitale unice, numită valoare hash, fotografiilor, iar platformele online pot folosi acele hashuri pentru a detecta fotografiile sau videoclipurile care sunt încărcate pe platformele lor.

Modul în care este descris acest sistem sună similar cu Hasher-Matcher-Actioner, pe care Meta l-a anunțat în decembrie anul trecut și care a fost conceput în scopuri similare.

Meta a adăugat că Take IT Down se bazează pe platforma StopNCII, pe care a lansat-o în 2021.

Take It Down a fost conceput cu sprijinul financiar al Meta și este integrat atât în Facebook, cât și în Instagram.

Este cel mai recent dintr-un șir de funcții de siguranță care au fost adăugate pe Instagram, de când compania a fost amendată cu 402 de milioane de dolari pentru manipularea datelor despre adolescenți, inclusiv funcția Take a Break, controale parentale suplimentare și blocări care împiedică adulții „suspecți” să interacționeze cu adolescenții și copiii.