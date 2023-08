Cum au evoluat prețurile la apartamente, dar și salariile românilor în ultimul deceniu. În 2014, cumpărai un apartament la jumătate de preț

Ultimul deceniu a marcat o veritabilă explozie de cost pe piața imobiliară autohtonă. Am avut parte de scumpiri în masă în sector, însă analiștii spun că nici salariile românilor n-au stat pe loc.

Conform specialiștilor Conso.ro care ia în considerare indicele calculat pe site-ul imobiliare.ro, pe baza preturilor de vazare introduse de proprietarii de apartamente noi si vechi in anunturile de vanzare, la nivelul intregii tari avem un pret mediu de 1.429 euro/mp in iunie 2023, in crestere cu 0,3% fata de iunie 2022.

„Pe orase, avem insa diferentieri importante, in functie de fluctuatiile locale dintre cerere si oferta (reflecta si viteza de constuire a unitatilor locative noi). Astfel, Bucurestiul cu 1.491 euro/mp consemneaza o scadere cu 2,4% fata de iunie 2022, Clujul cu 2.416 euro/mp arata o crestere cu 1,6%, Constanta creste cu 2,9% la 1.509 euro/mp, Timisoara cu 1.460 euro/mp are o crestere de 1,6%, Brasovul are o crestere de 2,4% la 1.590 euro/mp, Iasul cu 1.372 euro/mp vine cu o crestere de 3,9% fata de iunie 2022, Ploiestiul creste cu aproape 4%, evolutie explicabila si prin faptul ca pleaca de la repere mai joase de pret (1.062 euro/mp), etc”, conform experților.

Piața imobiliară, mai accesibilă decât ai impresia

Ei bine, oricât de incredibil ar părea, în 2014 prețul pe metru pătrat se situa doar la 680 euro. Atunci piața imobiliară atinsese un minim și din momentul respectiv a început creșterea. Practic, cine a cumpărat atunci un apartament, are surpriza plăcută astăzi de a vedea că valorează peste dublu!

Important e, totuși, că și salariile au crescut. Deci s-a menținut puterea de cumpărare a românilor în raport cu piața imobiliară, mai reiese din aceeași analiză citată anterior.

„In ianuarie 2014 salariul mediu net din economie era de 1.625 lei iar in prezent (la nivelul lunii mai 2023) avem 4.543 lei.

Exprimat in euro, in ianuarie 2014 salariul mediu net era de 359 euro (curs mediu de 3,52 lei/euro in ianuarie 2014) iar in prezent este de 921 euro (la un curs de 4,93 lei/euro). Pe partea de creditare, ROBOR la 6 luni era in ianuarie 2014 aproximativ 3%, dinamica creditului fiind insa mai redusa ca in prezent.

Cu alte cuvinte, chiar daca pretul apartamentelor este putin mai mare decat dublu acum exprimat in euro acum, veniturile au crescut la randul lor de aproape 3 ori in ultimii 9 ani si jumatate. Si sa nu uitam ca salariul mediu este raportat la intreaga tara pe cand preturile apartamentelor se raporteaza la marile orase (venituri sunt peste medie acolo)”, conform sursei citate.