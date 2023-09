Cum arată Pământul și Luna: fotografie incredibilă făcută de sonda Aditya-L1 a Indiei, în drum spre Soare FOTO

Sonda solară Aditya-L1 din India, în drumul său spre Soare, a făcut prima sa fotografie a Pământului și a Lunii.

După decolarea de sâmbăta trecută, sonda solară a Indiei a trimis înapoi câteva imagini remarcabile ale Pământului și Lunii.

Aditya-L1 Mission:

👀Onlooker!

Aditya-L1,

destined for the Sun-Earth L1 point,

takes a selfie and

images of the Earth and the Moon.#AdityaL1 pic.twitter.com/54KxrfYSwy

— ISRO (@isro) September 7, 2023