Cum a reacționat Anamaria Prodan, după ce a aflat că fostul iubit a fost arestat într-un dosar de prostituție – VIDEO

Anamaria Prodan a aflat de la jurnaliștii playsport.ro că fostul ei iubit a fost ridicat de „mascați” într-un dosar de prostituție. Fosta soție a antrenorului Laurențiu Reghecampf a spus că nu crede că Flavius Nedelea ar fi capabil de așa ceva și este convinsă că acuzațiile nu sunt reale.

Sunt tensiuni uriașe în lumea mondenă a capitalei. Cancan a scris că fostul iubit al Anamariei Prodan a fost reținut de procurorii DIICOT. Flavius Nedelea este acuzat că în localurile lui ar fi aranjat mai multe întâlniri în care domnișoarele ar fi fost plătite pentru relații intime. Anamaria a fost foarte încurcată în momentul în care a aflat vestea în direct, de la jurnaliștii playsport. După un moment în care a părut că ezită și-a revenit și a reacționat.

Sursa citată a spus că procurorii au instrumentat acest caz o perioadă destul de lungă de timp și că s-au folosit de polițiști sub acoperire care s-au dat drept clienți și au reușit să strângă probe care să-l incrimineze pe Flavius Nedelea. Ar fi reușit în acest fel să dovedească faptul că a înlesnit prostituția.

Bărbatul ar fi primit un mandat de arestare de 30 de zile, dar această decizie nu este definitivă și poate fi atacată. Omul de afaceri din Constanța a venit în București în anul 2015 și și-a deschis în Centrul Vechi al capitalei două hoteluri de lux. El are și alte afaceri printre care și un restaurant.

Anamaria Prodan a divorțat oficial anul acesta de Laurențiu Reghecampf, iar în luna aprilie a anunțat că are o relație cu Flavius Nedelea. Au urmat câteva zile de mesaje de dragoste și poze în care apăreau extrem de îndrăgostiți, iar la mijlocul lunii mai au anunțat că s-au despărțit. Povestea s-ar fi rupt pentru că bărbatul și-ar fi dorit un copil.

„Nu știu dacă mă regretă sau nu. Știu că am rămas într-o relație de prietenie foarte frumoasă, sinceră. Suntem foarte buni prieteni. Ruptura nu a venit dintr-un comportament deviant al unuia dintre noi. Nu a existat înșelat sau certuri. Am căzut de comun acord că așa este mai bine. Am avut anumite motive personale amândoi, pe care le-am discutat și am considerat că este mai bine așa.

După cum ați văzut, și despărțirea a fost una amiabilă, frumoasă, fără certuri, normal și omenesc, așa cum ar trebuie să procedeze toată lumea. Din punctul meu de vedere, doamna Prodan este o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Acum depinde de la om la om ce înseamnă o femeie puternică, dar este într-adevăr puternică. Nu mai sunt șanse să ne așezăm la aceeași masă”, a spus Flavius Nedelea, în cadrul unei intervenții televizate.