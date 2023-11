Crunchyroll creează un joc online „One Punch Man” pentru computer și mobil: când se lansează „One Punch Man: World”

„One Punch Man: World” se lansează anul acesta.

Dezvoltatorii fac o altă versiune la jocul One Punch Man, dar acesta este foarte diferit de ultima încercare majoră. Serviciul de anime Crunchyroll a anunțat One Punch Man: World, un titlu de acțiune multiplayer online destinat Android, iOS și PC.

Jocul gratuit te face pe tine și prietenii tăi să vă alăturați Asociației Eroilor pentru a lupta împotriva unui val tot mai mare de răufăcători, prin misiuni și raiduri. Puteți să deblocați și să jucați ca eroi din primul sezon al emisiunii TV, inclusiv credinciosul prieten al lui Saitama, Genos, Mumen Rider și Puri-Puri Prisoner. Puteți retrăi și momente cheie din serie.

One Punch Man: World se lansează în acest an

Așadar, în cazul în care A Hero Nobody Knows de la Bandai Namco a fost un joc de luptă, acesta este mai mult un titlu de acțiune în stilul Devil May Cry, cu combo-uri și atacuri finale. Îți vei petrece mult timp evoluând, inclusiv prin misiuni secundare și mini-jocuri în Z-City.

One Punch Man: World sosește mai târziu în acest an. Te poți preînregistra pentru versiunea pentru PC acum. Ca referință, Crunchyroll lucrează la joc alături de Perfect World, studioul responsabil pentru Persona 5: The Phantom X și Tower of Fantasy.

Este prea devreme să spunem cât de bine funcționează jocul în practică, inclusiv achizițiile în aplicație. Acestea fiind spuse, creatorii se confruntă cu aceeași problemă pe care a avut-o Bandai Namco: cum echilibrezi un joc în care eroul principal, Saitama, poate învinge pe oricine cu o singură lovitură? Răspunsul pare să implice reținerea lui (un videoclip de pe site-ul oficial îl arată pe Saitama folosind mulți pumni pentru a doborî un inamic), dar probabil că va trebui să aștepți produsul finit pentru a ști cât de puternic este el cu adevărat.