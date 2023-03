Criza imobiliară din România nu mai are nicio noimă: ce se întâmplă cu prețurile la apartamente în București, Brașov, Cluj, Constanța

Piața imobiliară continuă să ridice mai multe întrebări decât să vină la înaintare cu răspunsuri pentru prevenirea unei crize foarte similare cu cea din 2008. Nu de alta, dar în decembrie 2022, prețurile au scăzut la nivel național cu aproximativ 1,3%, doar ca în 2023, valorile de achiziție să meargă, din nou, în direcția opusă.

La nivel național, în ianuarie 2023, prețurile apartamentelor au crescut în medie cu 0,9%, de la 1400 la 1413 euro pe metru pătrat util. Ca de obicei, trendul ascendent este alimentat de o mână de orașe. Practic, ne aflăm în punctul în care București, Cluj, Brașov, Iași sau Constanța țin în picioare iluzia îmbogățirii rapide din imobiliare.

Ce se întâmplă cu prețurile la apartamente în România

În București, prețul mediu este de 1500 de euro pe metru pătrat, tendința prețului fiind descendentă. După scăderea din decembrie, ianuarie 2023 adăugat o scădere suplimentară de 0,3%, potrivit imobiliare.ro, citat de profit.ro. Cel mai mult s-au depreciat apartamentele noi, 4% într-o lună, până la 1440 de euro, deși din ianuarie 2022 în ianuarie 2023 vorbim de o apreciere de 3,7%. În blocurile vechi, apartamentele au devenit mai scumpe cu un insignifiant 0,1%.

În Brașov, în ianuarie 2023, dai mai mult pe un apartament decât în Capitală, media fiind de 1566 de euro pe metru pătrat, o apreciere de 0,3% de la o lună la alta și 8% de la un an la altul. Prețuri mai mari sunt la locuințele noi, unde media este de 1766 de euro pe metru pătrat, cu o creștere anuală de 18%, de la 1497 de euro în ianuarie 2022.

În Cluj Napoca, media este descendentă cu 1,2% din decembrie în ianuarie, până la 2360 de euro pe metru pătrat, în timp ce creșterea anuală este de 8,5%. Apartamentele vechi au ajuns la o valoare de 2340 de euro pe metru pătrat cu -0,3%, în timp ce locuințele noi au un -4,9% în ianuarie 2023 până la 2459 de euro pe metru pătrat.

În Constanța, media este de 1464 de euro pe metru pătrat, în creștere lunară de 0,5% și anuală de 4,3%. În Iași, media este de 1354 de euro, în plus cu 1% lunar și 11,4% anual. În Timișoara, vorbim în ianuarie 2023 de 1446 de euro pe metru pătrat la apartamente, în plus cu 0,3% lunar și 5,2% anual. În Sibiu, media este de 1433 de euro la începutul noului an, în timp ce în Oradea, media este de 1300 de euro, prețurile stagnând de la o lună la alta.