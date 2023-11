Cresc salariile românilor din 2024, dar cu ce preț. Anunțul de la Guvern care dă fiori reci patronilor

La începutul acestei săptămâni, premierul României a anunțat o măsură pentru reducerea impozitării în cazul românilor cu salarii mici. Urma să se aplice din 2024. Între timp, a venit cu completări pe marginea acelui mesaj.

Cel mai probabil, dacă va reuși să materializeze reducerea impozitării la salariul minim pe economie, acest lucru va fi făcut de Guvern după primul trimestru al anului viitor. Tot atunci se va vedea și execuția bugetară, iar cele două sunt legate. Un pic trist este însă că scăderea taxării muncii vine cu un preț semnificativ pentru mediul de afacerii.

Acei bani trebuie să vină de undeva, iar Marcel Ciolacu a făcut din nou referire la taxarea capitalului, majorarea impozitului pe profit sau pe dividende. Deși altă soluție reală nu prea există în acest scenariu de ”aruncat cu bani” într-un an electoral, premierul a spus că în caz contrar, ar exista pericolul unei ”crize sociale”.

Citește și: Fondul de rezervă, folosit de premier după bunul plac. Miza de miliarde de lei, subiect de contestație la CCR

Ce se întâmplă cu impozitarea muncii în România

Pe marginea reducerii impozitării la angajații români, cu accent pe cei cu venituri mici, Ciolacu a oferit detalii în această săptămână într-o conferință desfășurată la Buzău.

“Nu se poate de la 1 ianuarie şi am anunţat acest lucru. Am zis că este primul lucru pe care îl avem în vedere, după ce vedem execuţiile până la sfârşitul anului şi execuţia, în primul rând, pe primul trimestru al anului 2024. Vom veni, avem în vedere în coaliţie şi am discutat acest lucru în coaliţie, că impozitarea muncii, după cum bine ştiţi şi dumneavoastră, este cea mai mare. Este în oglindă cu impozitarea capitalului. Ca să înţelegem, peste tot în lume se impozitează capitalul.

Noi avem cea mai mare impozitare pe muncă şi cea mai mică pe capital şi trebuie găsit echilibrul, pentru că dacă nu găsim echilibru, vom crea crize sociale. Aşa se ajunge la crizele sociale, acumularea de o parte a marilor averi şi sărăcirea în partea cealaltă, şi discuţia interminabilă de ce mărim pensiile. Pentru că sunt cele mai mici, pentru că acei oameni nu mai pot trăi cu o pensie de 1.500 lei şi acei oameni, sunt bunicii şi părinţii noştri, sunt cei care au construit această ţară”, a declarat Marcel Ciolacu.

Citește și: Scad impozitele și taxele în România pentru cei cu salariul minim pe economie. Peste un milion și jumătate de români, afectați direct

Noi impozite pentru mediul de afaceri

La momentul de față, taxarea muncii în România este formată la marea majoritate a angajaților din impozitul pe venit, contribuțiile la asigurările de sănătate și contribuțiile la pensii. Din păcate pentru unii și din fericire pentru alții, există foarte multe excepții de la această parte legislativă în rândul angajaților din anumite domenii, chiar dacă între timp s-au mai diminuat. Indiferent însă de modul în care evoluează impozite la angajați, mediul de afaceri și investițiile continuă să fie descurajate de către coaliția PSD – PNL prin suprataxare și, mai ales, prin lipsă de predictibilitate fiscală.