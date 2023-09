Cresc prețurile la benzină și motorină, anunțul oficial de la Guvern. Scumpirile de la pompă se vor simți în toată România

În ultimele săptămâni, prețurile la benzină și motorină au crescut constant. S-a început cu câțiva bani, dar s-a ajuns rapid la câteva zeci de bani. Deși valoarea de achiziție a carburantului se resimte în toate produsele și serviciile din România, oficialii guvernamentali nu par să aibă vreun plan de intervenție.

În opinia premierului Marcel Ciolacu, scumpirea carburanților ”nu este atât de mare”, cu argumentului că este generată de război și se vede peste tot în lume. A ținut să menționeze și că o va ține într-un grafic, dar nu a fost foarte transparent vizavi de ce înseamnă acel ”grafic”. În ceea ce privește o eventuală măsură de compensare cu 50 de bani, cum s-a mai întâmplat în trecut, șeful executivului a ezitat să se arunce la o promisiune și a spus doar că va exista o discuție în Guvern pentru a se înțelege de ce a crescut prețul.

Ce se întâmplă cu prețul la carburant în România

“O să am o discuţie întâi să vedem de ce a crescut preţul, am înţeles că s-a mărit iarăşi barilul. E foarte uşor de influenţat, în urma războiului. Ştiţi că avem al doilea cel mai mic preţ din Europa. Mi se pare că Bulgaria mai are cu 0,1 mai puţin decât România. Deci este o scumpire care s-a văzut în toată lumea şi în toată Europa. O să încercăm să o ţinem într-un grafic. De asemenea, ştim că creşterea preţului la carburant aduce pe urmă, pe tot lanţul pe orizontală, anumite scumpiri, Nu e o scumpire atât de mare să …”, a afirmat Ciolacu în această săptămână.