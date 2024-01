Citroen vrea să detroneze Dacia: Noul e-C3 vrea să distrugă concurența

Noul hatchback mic e-C3 este construit în Trnava, Slovacia, cu o baterie LFP mai ieftină.

Rival pentru Dacia

Apare pe piață pe măsură ce preocupările cresc în Europa cu privire la vehiculele electrice chinezești la prețuri reduse.

Citroen a lansat noul hatchback e-C3, complet electric, sub 25.000 de euro, în timp ce producătorii de automobile din Europa se pregătesc pentru amenințarea vehiculelor electrice chinezești cu costuri reduse.

Noul e-C3 va fi construit în fabrica Stellantis din Trnava, Slovacia. Dispune de o baterie cu litiu-fier-fosfat de 44 de kilowați la preț mai mic, cu o autonomie de 320 km și a fost proiectată cu atenție pentru a fi proiectată pentru a atinge prețul țintă, au spus directorii Citroen.

Prețurile vor începe de la 23.300 de euro, a spus Citroen. O versiune axată pe urban cu o autonomie de 200 km va fi lansată la începutul anului 2025 la un preț de 19.990 de euro.

Livrările pentru Noul e-C3 se vor deschide la începutul celui de-al doilea trimestru al anului 2024, producția începând din primul trimestru. Precomenzile încep miercuri.

Citroen va vinde și versiuni cu ardere internă ale mașinii (care se va numi Noua C3), în special în țările în care pătrunderea pe piața vehiculelor electrice este scăzută.

Citroen se luptă să câștige din piață

Noul C3 va fi cheia pentru a ajuta Citroen să-și atingă obiectivele de vânzări de 5% cotă de piață în Europa și 1 milion de unități pe an, a spus CEO-ul Thierry Koskas. „C3 este o mașină foarte, foarte importantă. Este 40% din ceea ce vindem”, a spus el. „Reînnoirea acestuia și a avea o versiune EV ne va ajuta probabil să creștem cota de piață.”

Citroen a avut o cotă de 3,8% în Europa în septembrie, potrivit cifrelor grupului de lobby ACEA.

Noul e-C3 este construit pe platforma Smart Car care a fost dezvoltată pentru India și alte piețe emergente, proiectată parțial de Tata Consulting ca o modificare a platformei CMP dezvoltată pentru prima dată de PSA Group și Dongfeng la mijlocul anilor 2010.

Platforma Smart Car a fost optimizată pentru a accepta o baterie descărcată, a spus Koskas, și a fost proiectată de la început pentru a fi complet electrică. „Nu este un brad din punct de vedere tehnologic, dar are tot ce ai nevoie în segmentul B (mașini mici)”, a spus el.

O versiune indiană a Noului C3 a fost lansată în 2022, cu un grup motopropulsor complet electric oferit de la începutul anului 2023, dar Noul C3 pentru Europa este diferit în mai multe moduri, a declarat Thierry Blanchard, manager la Citroen.

Printre acestea se numără panouri de caroserie complet noi, deși „morfologia” de bază este aceeași, a spus Blanchard. Modelul european are diferite tratamente față și spate și interior, precum și roți mai mari. Din punct de vedere tehnic, respectă reglementările europene privind accidentele și siguranța și are o baterie mai mare și un motor electric diferit.

Modelele europene au o baterie de 44 de kilowați-oră de la SVolt importată din China, precum și un motor electric proiectat și construit de un joint venture cu Nidec din Tremery, Franța. Timpul de încărcare de la 20 la 80 la sută este de 25 de minute.

Mașini electrice

Bariera de 25.000 de euro este considerată crucială pentru adoptarea în masă a vehiculelor electrice în Europa – precum și pentru viabilitatea construcției de vehicule electrice de masă în Europa – înaintea unui regulament UE din 2035 care limitează vânzările de mașini noi la modele cu emisii zero.

Pătrunderea actuală pe piața vehiculelor electrice este de aproximativ 15% în Europa de Vest, care reprezintă 90% din vânzări, deoarece multe țări din estul și sudul Europei, unde veniturile sunt mai mici, au cote de piață de vehicule electrice în cifre de la o singură cifră, de la jumătatea la mijloc.

Cel mai mic vehicul electric din Europa, minicar Dacia Spring, care pornește de la 20.800 de euro în Franța, este importat din China.

EV-urile devin o problemă politică

Capacitatea producătorilor auto chinezi de a construi mașini pe plan intern, în special vehicule electrice, la un cost mai mic decât în Europa a devenit o problemă politică. Autoritățile de concurență ale UE tocmai au deschis o investigație privind sprijinul de stat pentru producătorii de automobile chinezi, iar Franța a anunțat un plan de a lega stimulentele pentru vehicule electrice de producția neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon – o propunere care este văzută pe scară largă ca vizează mașinile construite în China, care este puternic dependentă de centrale electrice pe cărbune.

Koskas a spus că Citroen trebuie să poată lupta împotriva ofensivei chineze privind vehiculele electrice fără a se baza pe stimulente, deoarece până în 2030 este probabil ca majoritatea țărilor să le fi pus capăt. „Trebuie să luptăm cu aceleași arme, care sunt costul și tehnologia”, a spus el.

Blanchard a spus că combinația noului e-C3 de gamă, preț și nivel înalt de echipare standard este unică pe piață. Caracteristicile standard includ o cameră de rezervă, suspensia amortizorului hidraulic Citroen, geamuri electrice și un încărcător cu inducție pentru smartphone-uri.

„Nu există alte modele pe piață la acest preț cu această gamă”, a spus el. El nu ar da o țintă de vânzări anume, dar actualul C3 a fost un best-seller pentru Citroen de când a fost lansat în 2016, ocupându-se pe locul șase în general pe segmentul mașinilor mici, cu peste 88.000 de vânzări până în august, potrivit cifrelor Dataforce.

Citroen a simplificat foarte mult nivelurile de echipare Noului C3, trecând la trei (You, Plus și Max) din cele cinci actuale, a spus Blanchard, parțial un efort de a simplifica vânzările online. Fiecare nivel de echipare va costa 1.100 de euro suplimentar, a spus el, deci chiar și cel mai înalt e-C3 New e-C3 ar trebui să fie mai ieftin de 30.000 de euro.

Blanchard nu a dezvăluit prețurile pentru versiunile de motoare cu ardere internă, dar a spus că vor exista atât sisteme de propulsie mild hybrid de 48 de volți, cât și nehibride, fără nicio diferență în spațiul interior față de modelele electrice. Actualul C3 începe de la aproximativ 16.500 de euro.