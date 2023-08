Chatbot-ul AI de la Snapchat a „călcat pe bec”. Cum le-a invadat intimitatea utilizatorilor

My AI, asistentul digital care își face de cap în experiența ta Snapchat Plus, a suferit numeroase defecțiuni tehnice, încă de la lansarea sa oficială.

Recent, însă chatbot-ul a făcut-o cu adevărat „de oaie” și și-a propus să posteze povești de o singură secundă în feedurile utilizatorilor și apoi să nu mai răspundă pentru perioade lungi de timp.

Curios este că My AI nu are capacitatea de a posta în Stories – sau nu ar trebui să aibă. Evident, acest lucru a stârnit nemulțumirea utilizatorilor care s-au simțit invadați de nerușinarea bot-ului cu inteligență artificială.

Conform unui articol publicat de TechCrunch, chatbot-ul My AI a postat o imagine în două tonuri în Stories, pe care un utilizator a confundat-o cu o fotografie a tavanului său, ceea ce l-a nedumerit și mai mult.

În plus, după ce a fost întrebat despre postarea misterioasă, botul fie se întuneca, fie răspundea că suferă o problemă tehnică.

Această explicație s-a dovedit a fi insuficientă pentru mulți utilizatori, provocând panică, dar și glume despre trezirea iminentă a sistemului AI. Până la urmă însă, se pare că a fost într-adevăr vorba despre o problemă tehnică.

„My AI a experimentat o întrerupere temporară care este acum rezolvată”, a declarat un purtător de cuvânt pentru TechCrunch, adăugând că „În acest moment, My AI nu are funcția Povești”.

Botul My AI este inclus ca parte a pachetului Snapchat Plus de 3,99 dolari pe lună al companiei și oferă utilizatorilor o varietate de funcții.

Acestea includ recomandări de filtru AR și sugestii pentru restaurante și activități bazate pe locurile populare în prezent de pe Harta Snap.

De asemenea, oferă funcționalitate AI în chat de grup, instantanee foto și video și mesaje text, etc.

Did Snapchat Ai just add a picture of my wall/ceiling to their Snapchat story?

Snapchat AI – Left

My wall/ceiling- Right pic.twitter.com/bh8I3Aiwun

— Matt Esparza (@matthewesp) August 16, 2023