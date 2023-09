Cele mai întâlnite întrebări-capcană la testele auto. Numeroși candidați greșesc răspunsurile

Testele pentru obținerea permisului auto includ adesea unele întrebări-capcană. Cele mai întâlnite astfel de întrebări îi pun în dificultate pe numeroși candidați, care de obicei greșesc răspunsurile.

Candidații trebuie să dea 22 de răspunsuri corecte pentru a promova examenul auto

Testarea teoretică din cadrul examenului pentru obținerea permisului de conducere categoria B cuprinde 26 de întrebări cu câte trei variante de răspuns. Pentru a promova, candidații trebuie să răspundă corect la 22 dintre acestea, înainte de a ajunge să susțină proba practică sau „traseul”.

Cele 26 de întrebări sunt selectate în mod aleatoriu dintr-un total de 1.176 de întrebări. Fiecare dintre acestea poate avea unul, două sau chiar toate răspunsurile corecte. Candidații au la dispoziție o jumătate de oră pentru a încheia proba.

Printre cele mai întâlnite întrebări-capcană de la examenele auto, la care numeroși candidați răspund greșit, se numără următoarele:

Staționarea este interzisă: A. pe sectoare de drum unde este interzisă depășirea prin indicator; B. pe partea carosabilă a drumurilor naționale; C. în zona de acțiune a indicatorului „Circulație în ambele sensuri”.

Când este interzisă întoarcerea? A. în curbe; B. pe drumurile fără ieșire; C. pe drumurile cu sens unic.

În care dintre situaţii este permisă depăşirea? A. în intersecţia semnalizată cu indicatoare de prioritate. B. în intersecţia dirijată prin semnale luminoase. C. în intersecţia dirijată prin semnale ale poliţistului.

În care dintre situaţii consumul de carburant al unui motor creşte? A. atunci când motorul nu atinge temperatura de funcţionare. B. atunci când fumul de eşapament este de culoare neagră. C. atunci când motorul funcţionează cu întreruperi.

Viteza se va reduce obligatoriu si vehiculul va fi oprit: A. atunci când, circulând pe un drum cu o bandă de circulație pe sensul de mers, deplasarea înainte este obturată de un obstacol sau de prezența altor participanți la trafic, iar din sens opus circulă alte vehicule; B. la semnalul polițistului de frontieră; C. atunci când barierele sau semibarierele sunt coborâte, în curs de coborâre sau de ridicare.

Care sunt răspunsurile corecte pentru obținerea permisului auto

Răspunsurile corecte la întrebările de mai sus sunt următoarele: 1. A; 2. C; 3. A, B și C; 4. A, B şi C; 5. A, B și C. În cazul în care candidații acumulează mai mult de patru răspunsuri greșite, aceștia sunt declarați respinși.

Candidații declarați respinși pot susține din nou proba teoretică pentru obținerea permisului auto în cel mult 15 zile calendaristice, adică inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, potrivit prevederilor Ordinului nr. 268/2010 privind procedura de examinare pentru obținerea permisului de conducere.

După ce vei fi declarat „Admis” la examenul teoretic te vei putea programa direct de pe ecranul monitorului pentru proba de traseu sau te poți prezenta la ghișeul „Programare traseu” în vederea programării de către un angajat al DRPCIV.

Unde se găsesc chestionare auto

Dată fiind complexitatea examenului teoretic este important să se aprofundeze studiul legislației rutiere în vigoare și să se rezolve zilnic cât mai multe chestionare auto.

Pe internet există numeroase site-uri și aplicații unde se pot rezolva chestionare auto pentru permisul categoria B. Cu toate acestea, le recomandăm pe cele publicate pe site-ul DRPCIV (Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor).

Acest site este oficial și, foarte important, simulează întocmai examenul teoretic pe care candidații pentru obținerea permisului de conducere îl susțin. Pentru chestionare auto, dar și pentru alte informații utile recomandam site-ul PDC.ro.