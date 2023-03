Cele mai bune țări în care să trăiești la pensie: locul uimitor ocupat de România

Azi vom aborda un subiect la care mulți români visează și anume pensionarea!

Este etapa vieții la care mulți speră deoarece își doresc mai mult timp pentru ei, familia lor sau pentru a călători.

O agenție de turism din Anglia a realizat un top al celor mai bune țări în care să te retragi după ce ieși la pensie. Sunt 50 de state și da, România ocupa un loc surprinzător de bun. Hai să aflăm mai multe detalii!

Cum au fost alese țările

Agenția britanică Enjoy Travel a realizat un top interesant. Este vorba de cele mai bune țări în care te poți pensiona și poți trăi bine, până în ultimele tale zile. Au luat în considerare mai mulți factori care sunt utili pentru cei în vârstă.

Este vorba de prețurile la chirii, facturi sau restaurante, precum și vremea, asistența medicală, ușurința birocratică de a obține vize sau permise de ședere, dar și barierele lingvistice dintre oameni. Pe scurt, au analizat calitatea vieții din cele mai importante puncte de vedere și au oferit scoruri.

Țările care au deja o calitate bună a vieții, dar oferă greu vize sau permise de ședere nu au intrat deloc în top. Sugestiile agenției de turism sunt recomandate inclusiv celor de 40 de ani, care au bani sau acțiuni și vor să se retragă rapid.

Am luat în considerare vremea bună, asistența medicală, ospitalitatea și barierele lingvistice. Pentru a fi selectate, am fost nemiloși, asigurându-ne că destinațiile trebuie să ofere un echilibru între cele menționate”, spune site-ul agenției.

Top 5 țări în care să te retragi

Primele 5 țări alese de britanici sunt Slovenia, Portugalia, Estonia, Spania și Paraguay. Slovenia a căștigat primul loc în top datorită costului de viață scăzut și calitatea ridicată. Dar se pare și că datorită „pădurilor sale nesfârșite, satele alpine și capitala colorată, există o mulțime de motive pentru a-i ține ocupați pe pensionari”.

Portugalia e deja preferata pensionarilor datorită climei însorite, a restaurantelor și a poporului care este foarte relaxat. E considerată „una dintre cele mai liniştite locuri din lume”, cu un „dinamism care se simte proaspăt şi specific” şi o „vreme temperată pe tot parcursul anului”. „Are ceva pentru toate gusturile, de la țărmurile de nisip din Algarve, la vinăriile din Porto și la capitala sa atrăgătoare”, spun britanicii.

Estonia are costuri de trai relativ scăzute, dar o calitate a vieții ridicată. Accesul la vize și permise de ședere se face ușor, fiind un mare plus pentru cei vârstnici și lipsiți de răbdare. În plus, Tallinn, capitala țării, a fost nominalizată ca fiind cea mai captivantă capitală europeană.

De zeci de ani, Spania a fost una dintre țările iubite de pensionarii din lumea întreagă. Enjoy Travel susține că până și în orașele mari costul vieții e scăzut, iar calitatea vieții este printre cele mai ridicate din Europa. În plus, pensionarii vor beneficia de un sistem de sănătate bine pus la punct și ierni blânde constant.

Paraguay ocupă locul 5 în topul țărilor în care să te retragi la pensie deoarece este un loc autentic și neobișnuit. Țara este rustică, sofisticată, are orașe uluitoare și peisaje de vis. Oamenii pot obține ușor vize și permise de ședere, localnicii sunt ospitalieri și costurile relocării sunt scăzute.

Ce alte țări sunt în top 10

După Slovenia, Portugalia, Estonia, Spania și Paraguay, următoarele 5 țări aflate în top 10 țări în care să te retragi la pensie se mai află și Republica Cehă, Ungaria, Croația, Mexic și Uruguay. Pe locul 11 se află Letonia, urmată de o țară cu adevărat superbă!

România, locul 12 în top

Surprinzător, România a reușit să ocupe un loc aproape de top 10! I-a fascinat pe britanici care i-au acordat locul 12 în topul celor 50 de țări unde să te retragi, la pensie.

„Cu peisaje care îți taie respirația, orașe vibrante și unele dintre cele mai mici costuri de trai din Europa, România este o alegere de top pentru cei care doresc să se pensioneze devreme. Engleza este vorbită pe scară largă în orașe, iar româna este clasată ca fiind una dintre cele mai ușor de învățat și pentru vorbitorii de engleză. Vizele și permisele de ședere sunt mai ușor de obținut decât în majoritatea țărilor europene, iar temperaturile anuale au o medie confortabilă de 12,8 grade Celsius. În afara centrelor orașelor, există peisaje de basm, sate săsești și păduri nesfârșite de explorat”, spun cei de la Enjoy Travel.

Ce altă țări mai sunt în top

Pe locul 13 se află vecinii noștri, Bulgaria, apoi Finlanda, Indonezia, Maroc, Ecuador, Puerto Rico, Muntenegru, Grecia, Nicaragua, Canada, Malta, Franța, Costa Rica, India, Malaezia, Belize, Qatar, Peru, Armenia, Columbia, Slovacia, Vietnam, Georgia, Thailanda, Republica Dominicană, Argentina, Africa de Sud, Panama, Albania, Polonia, Kenya, Filipine, Elveția, Australia, Noua Zeelandă, Lituania, Irlanda și Luxemburg, pe locul 50.