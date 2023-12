Cele mai bune filme biografice din toate timpurile. La ce să te uiți când ești în pană de idei

Dacă ești în pană de idei, iată zece filme la care te poți uita, dacă îți place, din întâmplare, genul celor care vorbesc despre viețile oamenilor care s-au remarcat, la un moment dat, pe acest Pământ, într-un fel sau altul.

Filme biografice pe care nu ar trebui să le ratezi

Iată câteva filme cu care îți poți ocupa timpul, în perioada imediat următoare, mai ales dacă le-ai ratat la momentul potrivit.

The Theory of Everything

The Theory of Everything spune povestea, de la începuturi, a uneia dintre cele mai luminate minți ale științei, Stephen Hawking.

Vezi și: Stephen Hawking, geniul care ne-a făcut să vedem lumea cu alți ochi

12 Years a Slave

12 Years a Slave este un film premiat, perfect pentru a înțelege cât rău poate face rasismul, chiar și în cazul unor oameni școliți și talentați, dar suficient de ghinioniști încât să se nască în perioada nepotrivită.

Spencer

Spencer este povestea Prințesei Diana, spusă într-o manieră oarecum ieșită din comun, centrată, în mod deosebit, pe problemele sufletești cu care s-a confruntat aceasta toată viața ei.

Bohemian Rhapsody

De departe unul dintre cele mai bune filme biografice este acesta, de vreme ce vizionarea filmului te poate face să crezi că te-ai întors în timp și ai ocazia unică de a vedea concertul Queen la care ai visat mereu, dar n-ai avut ocazia, pentru că te-ai născut prea târziu.

Vezi și: De ce continuăm să-l iubim pe Freddie Mercury și după 30 ani de la moartea sa

Coco Before Chanel

Pasionații de modă ar putea considera Coco Avant Chanel un film demn de urmărit, luând în calcul că acesta spune povestea creatoarei de modă revoluționare, încă „din fașă”. Așa afli cum a devenit Coco, Chanel.

Chaplin

Cel mai cunoscut și iubit comic al tuturor timpurilor are, la rândul său, parte de un film biografic extrem de bine realizat, cu Robert Downey Jr. în rolul principal.

The Danish Girl

Daneza se concentrează pe primul caz de operație de schimbare de sex din lume, într-o poveste cu adevărat fascinantă.

Gia

Deși nu este neaparat primul film în care a jucat Angelina Jolie, Gia este, cel mai probabil, primul în care frumoasa actriță a reușit să capteze atenția publicului.

Gia spune povestea unui model care, în drumul său spre celebritate, ia decizii suficient de nocive încât să ajungă să se confrunte cu o soartă cumplită.

Bonnie and Clyde

Bonnie and Clide este un biopic despre, poate, cel mai cunoscut cuplu de tâlhari din toate timpurile. O poveste captivantă despre dragoste, dar și despre fărădelegi.

Velvet Goldmine

Dacă ești fan David Bowie, ori măcar ai fost fascinat de stilul extravagant de viață al artistului, Velvei Goldmine s-ar putea să fie exact ceea ce îți trebuie.

Totuși, în timp ce te uiți, ar trebui să reții că, pe timpul vieții sale, Bowie nu a acceptat pe deplin acest film biografic ca fiind, într-adevăr, despre el.

Vezi și: David Bowie, artistul care a redefinit muzica: 74 de ani de la nașterea lui Ziggy Stardust