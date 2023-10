Cele mai avantajoase oferte de la bănci pentru studenții români: zero comisioane, acces la lei sau euro la alegere

Sectorul bancar românesc vrea să atragă tot mai mulți tineri, motiv pentru care instituțiile de profil prezente la noi în țară se întrec în oferte.

Ca tânăr student, e foarte posibil să trăiești din banii pe care ți-i trimit părinții și bunicii de acasă, dar asta nu înseamnă că n-ai nevoie de un cont curent sau de un card bancar.

De ce ai nevoie de un card bancar, ca student

Deși nu ești încă salariat, un card bancar atașat unui cont te poate ajuta în foarte multe situații. De exemplu, poți primi bani de la distanță și poți să îi gestionezi din aplicațiile băncilor la orice oră. Poți să-ți achiți diferite abonamente online, să faci cumpărături online, inclusiv să comanzi mâncare pentru nopțile târzii și obositoare din sesiune, când numai de gătit n-ai chef.

Doar că băncile oferă chiar mai multe beneficii, dar țin cont și de faptul că încă n-ai banii tăi, așa că-ți propun inclusiv să nu le plătești niciun comision de administrare pentru cont sau card.

Ce avantaje ai dacă-ți deschizi un cont bancar ca student

Conso.ro a realizat o analiză a ofertelor bancare pentru tinerii studenți și iată ce ne-a atras și nouă atenția:

„CEC Bank are în portofoliu pachetul Student Free. Este un pachet de cont curent cu comision de administrare lunar zero pentru tinerii cu vârstă cuprinsă între 18 ani și 24 ani. Pachetul include cont curent în lei și euro, card de debit Student Free, Internet Banking și Mobile Banking”, potrivit sursei citate.

„Pachetul Student Free este destinat studenților și tinerilor care au la dispoziție un instrument de gestionare eficientă a finanțelor personale. Iar dacă economisesc, fac plăti sau schimburi valutare, își plătesc facturile de utilități, achiziționează vignetă sau recomandă beneficiile pachetului prietenilor/colegilor lor, pot câștigă diverse premii”, spune Adina Călin, director Produse și Servicii Bancare în cadrul CEC Bank.

De asemenea, BCR „derulează o campanie până pe 30 noiembrie legată de acest pachet (cont curent cu card Visa Cyan atașat) în cadrul căreia, cei care fac o plata de minim 10 lei pot câștigă premii constând în adidași Nike personalizați și vouchere pentru achiziția de haine.

O tranzacție pe luna asigura eliminiarea comisionului de administrare pentru conturile de lei și euro, un curs de schimb mai avantajos (în limita unei valori a tranzacțiilor de 500 euro pe luna), zero comisioane la transferuri și la retragerile din bancomate. În plus, prin George Circles se pot rezervă bilete la festivaluri și concerte la preț redus, reduceri la restaurante și cafenele, etc. Contul George Student se poate deschide online”.