Cea mai mare familie din lume: Câți membri are, de fapt, cum reușesc să locuiască cu toții în aceeași casă

Pe dealurile pitorești ale statului nord-estic indian Mizoram, se desfășoară o poveste care sfidează normele sociale și captivează imaginația multor oameni, după cum vei afla în cele ce urmează.

Ziona Chana, poligamul cu 39 de soții și 94 de copii

Această poveste cel puțin bizară îl are în centru pe Ziona Chana, un bărbat care a practicat toată viața lui poligamia, ceea ce a dus la cea mai mare familie din lume.

Cu nici mai mult nici mai puțin de 39 de soții, 94 de copii, 36 de nepoți și un total de 199 de membri de familie, moștenirea familiei lui Ziona Chana stă mărturie a faptului că de putut, se poate.

Ziona Chana, membru al unei secte numite Chana, fondată de tatăl său în 1942, are în componență sute de familii. Ziona s-a căsătorit cu prima sa soție la vârsta de 17 ani și, potrivit propriilor declarații, s-ar fi căsătorit, la un moment dat, cu 10 femei într-un singur an.

Casa lui Ziona Chana a fost, astfel, mereu plină de viață și veselie, familia sa numeroasă trăind sub acoperișul unei case cu patru etaje și aproximativ 100 de camere, într-un sat izolat.

Fiecare etaj are farmecul său distinct, iar membrii familiei împărt un dormitor comun, aproape de camera tatălui. Casa sa a devenit o atracție turistică, în ultimii ani, ca rezultat direct al expunerii situației sale în presa internațională.

Bărbatul și-ar fi dorit o familie mult mai mare de atât

Potrivit localnicilor, lui Ziona îi plăcea să aibă alături de el șapte sau opt dintre soțiile sale în permanență. Masa întregii familii într-o sală de mese animată părea mai degrabă o cantină mare de hostel decât o cameră de luat masa tipică de familie.

Membrii împărtășesc responsabilități, de la treburile zilnice la gestionarea finanțelor, cultivându-se, astfel, un sentiment de comuniune. Din păcate, Ziona a trecut în neființă în 2021, la vârsta de 76 de ani.

Înainte de moartea sa, Ziona a lăsat în urmă un set de legi, pe care familia sa a continuat să le urmeze chiar și după ce el a murit.

Într-un interviu din 2011 acordat publicației Reuters, Ziona Chana declara că, în ciuda dimensiunii uriașe a familiei sale, este încă dispus să o extindă chiar și mai mult de atât.

„Sunt pregătit să-mi extind familia și sunt dispus să fac orice pentru a mă căsători. Am atâția oameni de care trebuie să am grijă și pe care trebuie să-i îngrijesc și mă consider un om norocos”, spunea, la vremea respectivă, bărbatul.

Cu o familie atât de numeroasă, formată din 199 de membri, apar inevitabil și câteva provocări financiare, însă eforturile lor colective contribuie la menținerea stilului de viață unic.

Familia funcționează ca o comunitate strâns legată și este implicată în diverse activități, inclusiv agricultură, creșterea animalelor și tâmplărie, printre multe altele.

