Ce salariu uriaș avea Dumitru Dragomir când era șef la LPF: ”Concura cu venitul președintelui Statelor Unite ale Americii”

Dumitru Dragomir a fost timp de 17 ani președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, dar a pierdut alegerile în favoarea lui Gino Iorgulescu, Un fost patron din prima ligă a dezvăluit ce salariu încasa ”Corleone” pe vremea în care se afla în fruntea fotbalului românesc. Venitul lui a fost comparat cu cel al președintelui SUA.

Dumitru Dragomir a avut patru mandate consecutive în fruntea Ligii Profesioniste de Fotbal, din 1996 până în noiembrie 2013, când a pierdut alegerile în fața lui Gino Iorgulescu. Acesta l-a bătut cu 11-7.

Adrian Porumboiu, fostul patron al echipei FC Vaslui și una dintre persoanele care au votat împotriva lui Dumitru Dragomir, a vorbit despre fostul președinte LPF și a dezvăluit că salariu încasa acesta în fiecare lună. Acesta a comparat venitul șefului de la ligă cu cel al președintelui SUA din acea vreme.

Dumitru Dragomir l-a arătat cu degetul pe Adrian Porumboiu și a susținut că a fost unul dintre cei care au pus umărul la schimbarea sa de la LPF, deși erau prieteni buni, alături de fostul patron de la Brașov, Ioan Neculaie. ”Corleone” mai spune că cel care a orchestrat înlăturarea lui a fost Gigi Beclai, deși se afla în închisoare.

Gigi Becali și Dumitru Dragomir sunt în relații foarte bune acum și au pus la cale o afacere de zile mari. ”Corleone” are în plan o investiție de 35 de milioane de euro, iar patru milioane au ajuns la patronul FCSB. Acesta a început să construiască apartamente pe malul lacului Pipera și afacerea merge foarte bine.

”Nu mai am treabă cu el, am cumpărat pământ de la el, m-a rupt cu prețul. Nu am zis că m-a păcălit. Am cumpărat 12.000 de metri pătrați pe malul unui lac și m-au costat aproape patru milioane de euro”, a deezvăluit Dumitru Dragomir.