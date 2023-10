Ce s-a întâmplat cu o specie de pește dispărută, de fapt. Surpriza pe care au avut-o oamenii de știință, ce au descoperit

Houting, o specie de pește care a trăit în estuarele Mării Nordului și care a fost clasificată oficial ca dispărută în 2008, se dovedește a fi în viață și mișcă din plin. Potrivit cercetărilor de la Universitatea din Amsterdam și Muzeul de Istorie Naturală din Londra, specia europeană de pește alb din familia Salmonidae este, de fapt, destul de comună. Dar povestea este mai complicată decât pare.

Ce tip de pește este houtingul

În 2008, houtingul a fost catalogat oficial ca fiind dispărut conform Listei Roșii a speciilor amenințate a Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (IUCN).

Această listă servește ca un inventar al stării de conservare și al riscului de dispariție al speciilor biologice de pe tot globul. Decizia s-a bazat pe analiza morfologică a branhiilor și a formei botului acestei specii de pește.

Conform evaluărilor, peștii despre care se credea anterior a fi houting (Coregonus oxyrinchus) erau, de fapt, o specie separată de pește alb european (Coregonus lavaretus). Această cercetare a condus la decizia de a clasifica houtingul ca fiind dispărută, dar se pare că hotărârea a a fost o greșeală.

Citește și: Dispariția amfibienilor de pe Pământ este tot mai aproape. Care este cauza, ce consecințe ar avea această extincție

„Se întâmplă adesea să existe o confuzie în ceea ce privește dacă animalele sunt sau nu o singură specie. Mai ales când sunt implicați pești”, a declarat, într-un comunicat, Rob Kroes, de la Departamentul de Ecologie Marină și Apă Dulce de la Universitatea din Amsterdam. „Adesea au multe variații în trăsăturile morfologice în cadrul unei specii. În acest caz, biologii au crezut mult timp că houtingul este o specie diferită de albul european, datorită lungimii botului și a numărului de branhii. Dar aceste trăsături pur și simplu nu sunt potrivite pentru a spune că houting este o specie diferită. Cercetările noastre ADN arată acum clar că nu este așa”, a adăugat el.

Ce s-a întâmplat cu o specie de pește dispărută

Kroes și colegii de la Muzeul de Istorie Naturală au izolat ADN-ul mitocondrial (ADNm) din specimenele istorice, dintre care unul provenea, de fapt, de la un exemplar uscat de houting din Marea Nordului care a fost capturat în 1754 și folosit de Linnaeus pentru clasificarea speciilor.

Citește și: Oamenii de știință se chinuie să „reînvie” tigrul tasmanian. Ce șanse au, care este primul pas

Cu acest ADN, echipa a stabilit un arbore filogenetic – o diagramă care arată liniile de descendență evolutivă a diferitelor specii – care a arătat că houtingul (C. oxyrinchus) este, de fapt, același grup cu peștele alb european (C. lavaretus) – după cum indică studiul publicat în BMC Ecology and Evolution.

„Peștele alb european este destul de răspândit în Europa de Vest și de Nord, atât în ​​râuri și lacuri de apă dulce, cât și în estuare și în mare”, a adăugat Kroes. „Deoarece nu am găsit nicio diferență între speciile din trecut și albul european de astăzi, nu considerăm că houtingul a dispărut”.

Unde a fost confuzia

Se pare că această specie de pește dată dispărută, dar foarte prezentă, de fapt, trebuie să aibă denumirea oficială latină schimbată pentru a rezolva această confuzie.

Cu toate acestea, o ajustare definitivă a numelui necesită mai multe cercetări asupra ADN-ului specimenului uscat din 1754. Însă nici acest lucru nu e chiar simplu de făcut.

Citește și: Populație dispărută, redescoperită de cercetători. Unde trăiește, care este legătura cu limba vorbită

„ADN-ul este vechi și deteriorat, dar cred că ar trebui să încercăm. În prezent, statutul protejat al diferitelor coregonide este un dezastru, un haos. Potrivit IUCN, houtingul din Marea Nordului este dispărut; în același timp, există diverse legi europene care prevăd că atât houtingul, cât și peștele albe european trebuie protejați. Deci protejăm o specie dispărută, dar care înoată chiar în acest moment”, a mai spus Kroes.

Rămâne de văzut în ce fel și când vor rezolva specialiștii problema houtingului, o specie de pește dată dispărută, dar care este foarte vie, de fapt.