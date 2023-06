Ce s-a întâmplat cu ‘Lizuca’ din ‘Dumbrava Minunată’: după ce și-a jucat rolul, Diana Muscă a dispărut din lumea filmului

Diana Muscă a interpretat-o pe simpatica Lizuca, în apreciatul film pentru copii, Dumbrava Minunată. Cei ce au copilărit în acea perioadă încă își amintesc cu drag de micuța actriță.

Ceea ce se știe, însă, mai puțin este că Diana Muscă a dispărut, la un moment dat, din lumea filmului, colegii și oamenii de acasă întrebându-se ce s-a întâmplat, oare, cu aceasta. Se pare că tânăra a abandonat cinematografia pentru o mare iubire.

Ce s-a întâmplat cu Diana Muscă, interpreta Lizucăi, în Dumbrava Minunată

Diana Muscă, actrița copil care i-a dat viață personajului Lizuca, din filmul Dumbrava Minunată, s-a născut în anul 1975.

Pe vremea când avea numai cinci ani, în 1980, avea să apară pentru prima oară într-un film (cel menționat anterior). Din păcate pentru tânăra artistă, dar mai ales pentru public, acesta avea să fie și ultimul.

De atunci, colegi și fani ai filmului românesc s-au tot întrebat ce s-a întâmplat, oare, cum micuța Lizuca și, mai ales, de ce nu și-a continuat cariera actoricească.

Prima veste despre Diana Muscă a apărut în 2012, când aceasta avea 37 de ani și a apărut într-o emisiune televizată pentru întâia oară în zeci de ani.

În acea emisiune, fanii au aflat că, la vârsta de 19 ani, s-a îndrăgostit de un austriac, așadar nimic nu a mai contat pentru ea, în consecință, în afara acelei mari iubiri. „Nu am simţit niciodată dorinţa de a face actorie”, a declarat Diana Muscă pentru Kanal D.

„Aveam o scenă în care trebuia să-i sucesc părul, să fiu foarte rea cu ea. Mișcarea pe care am făcut-o eu a fost una foarte dură, dar ea a stat nemișcată și n-a spus nimic. I-am spus după aceea iartă-mă, Diana, dar așa trebuia să fac, ca să fie cât mai real, iar ea mi-a răspuns da, știu, așa trebuie să fie la filmări”, a declarat Rodica Popescu Bitănescu.

Rodica Popescu-Bitănescu a interpretat unul dintre rolurile negative din film și, potrivit relatărilor acesteia, i-a purtat un respect imens fetiței de numai cinci ani, cea care s-a dovedit a poseda un caracter unic și frumos.

În prezent, Diana Muscă locuiește în Austria, este căsătorită și are doi copii.

Evident, și-a schimbat meseria, preferând să meargă pe „mâna legii” și devenind jurist. „Am plecat în 1994. M-am căsătorit din dragoste. Mi-am urmat soțul, ne bucurăm de copiii noștri. Sunt mulțumită cu decizia pe care am luat-o și nu am regrete. A fost o experiență unică pentru mine filmul în care am jucat”, a mai spus aceasta.

Cât despre Dumbrava Minunată, Muscă a declarat că își amintește cu drag de câinele Patrocle, cel cu care a împărțit un platou. „Câinele a stat la noi câteva luni înainte de filmări. Era foarte recunoscător şi s-a obişnuit la noi foarte repede”, a completat aceasta.

Dumbrava Minunată, unul dintre cele mai iubite filme românești pentru copii din toate timpurile

Dumbrava Minunată apărea în anul 1980 și devenea, aproape instant, unul dintre preferatele copiilor din România. Pelicula spune povestea unei fetițe aflată într-un soi de drum inițiatic, acompaniată de cățelul ei și compleșită de supărări.

Decide să-și facă drum spre casa bunicilor, cu Patrocle mereu alături, dar intră într-o veritabilă poveste fantastică.

Ea descoperă o lume magică, ascunsă într-o scorbură de copac, iar dincolo de această „poartă” se află personaje mitice și creaturi simpatice, care o poartă într-o aventură cu totul specială.

Dimineață, ea este găsită de bunicii ei, spre marea fericire a copilei.

Filmul a câștigat o serie de premii, de-a lungul timpului, printre care Gijon Spania 1981 – Diploma de onoare, Moscova 1981 – Premiul pentru cel mai bun basm cinematografic, Quito (Ecuador) 1985 – Premiul I, informează Adevărul.ro.