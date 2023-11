Ce gust are laptele de urs polar, de fapt. Oamenii de știință l-au încercat

Dacă nu te-ai gândit niciodată ce gust ar putea să aibă laptele de urs polar, nu te condamnă nimeni. Cu toate astea, se pare că oamenii de știință au curiozități de acest fel.

Ce gust are laptele de urs polar

Nu este un secret faptul că scăderea nivelului de gheață afectează negativ urșii polari, deoarece se confruntă cu lipsa de spațiu pentru vânătoare, iar cu cât femelele petrec mai mult timp pe uscat, cu atât sunt forțate să postească, ceea ce înseamnă că mamele adesea încetează să producă lapte pentru pui sau produc un un sortiment mult mai puțin gras.

Dr. Andrew Derocher, consilier științific al PBI, un cercetător care a mers chiar atât de departe încât a gustat laptele, l-a descris ca având un gust „bogat, maritim, pământesc, cu o notă vagă care amintește de pește”, în cartea sa Polar Bears: A Complete Guide To Their Biology And Behavior.

Această textură cremoasă provine din conținutul ridicat de grăsimi al laptelui de urs polar.

Din păcate pentru ursoaice, noile cercetări au dezvăluit că producerea laptelui devine din ce în ce mai dificilă în climatul actual și ar putea să devină chiar și dificilă, pe viitor.

Potrivit doctorului. Louise Archer, de la Universitatea din Toronto Scarborough, pentru urșii polari, împerecherea are loc în mod obișnuit în primăvară, pe gheață.

Procesul uimitor al nașterii puilor de urs polar

Urșii polari prezintă ceea ce se numește implantare întârziată, ceea ce înseamnă că dezvoltarea este amânată până mai târziu în an.

Mamele urșilor polari au timp să-și acumuleze rezervele de energie, în acest fel. Ele continuă să se hrănească pe gheața de mare și abia toamna, dacă au acumulat suficientă grăsime corporală, ovulul se implantează și începe să se dezvolte.

Dacă nu s-au îngrășat suficient, atunci nu vor continua sarcina. În schimb, se vor întoarce pe gheața de mare pentru încă un an, vor continua să se hrănească și vor fi într-o stare mai bună pentru a aduce puii pe lume în anul următor.

În perioada cuprinsă în perioada octombrie-noiembrie, construiesc vizuini în zăpadă. Când este în vizuină, ea nu mănâncă, nu bea, așa că trebuie să aibă suficientă grăsime pentru a supraviețui.

În acea perioadă, ea naște puii: în jurul lunii decembrie-ianuarie, iar aceștia vor fi foarte mici, de dimensiunea unui pătrățel mic de unt.

Până când părăsesc vizuina, trei luni mai târziu, sunt de aproximativ 20 de ori mai mari. O femelă de urs polar poate pierde până la aproximativ 44% din masa corporală în acea perioadă, în vizuină. În unele părți, ele pot posti timp de aproximativ opt luni, deci este cu adevărat o provocare.

