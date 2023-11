Ce este teoria sonicității și cum a fost inventată de un român. Povestea savantului „global” George Constantinescu [VIDEO]

George Constantinescu a fost un inovator, dar și om de știință român cu o carieră remarcabilă. S-a născut la 4 octombrie 1881, în Craiova, și a trecut la cele sfinte la 11 decembrie 1965 în Coniston, Cumbria, Marea Britanie. El a trăit o mare parte a vieții sale în Regatul Unit.

Cele mai mari realizări ale românului George Constantinescu

George Constantinescu a fost cunoscut pentru contribuțiile sale în domeniul teoriei vibrațiilor, aerodinamicii, mecanicii fluidelor și ingineriei.

Una dintre cele mai notabile realizări ale sale a fost dezvoltarea teoriei sonicității, care a permis transmiterea puterii prin vibrații folosind compresibilitatea lichidelor, în special a fluidelor.

Deși compresibilitatea lichidelor este adesea neglijată în manualele de fizică datorită efectului său minor în majoritatea aplicațiilor practice, Constantinescu a demonstrat că aceasta poate fi folosită cu succes în inginerie.

El a aplicat teoria sonicității în dezvoltarea mai multor invenții, printre care se numără motorul sonic, pompa sonică și ciocanul sonic. A contribuit, de asemenea, la dezvoltarea primului schimbător de viteze automat.

Înainte de Primul Război Mondial, a fost implicat activ în construcția de avioane de tip Bristol în Marea Britanie. George Constantinescu a fost, de asemenea, unul dintre pionierii folosirii betonului armat în construcția clădirilor din România.

Printre clădirile notabile construite sub îndrumarea sa se numără Cazinoul din Constanța, Castelul de apă de la Periș, podurile peste râul Siret la Adjud, Răcătău, Roman, Palatul Patriarhiei, Hotelul Athénée Palace și Marea Moschee din Constanța.

George Constantinescu deține un impresionant număr de brevete de invenție, totalizând aproximativ 400 de astfel de brevete. Lucrările sale au fost brevetate în mai multe țări din lume, inclusiv SUA, Danemarca, Elveția, Austria, Germania, Marea Britanie, Franța și România.

Cu toate aceste contribuții semnificative, opera lui George Constantinescu a fost relativ puțin cunoscută, în principal din cauza caracterului său secret, în ceea ce privește aplicațiile militare și limitatei documentații publice.

Primul volum al teoriei sonicității, publicat în 1918 la Londra, a fost declarat secret de către guvernul britanic din cauza implicațiilor acesteia în domeniul armamentului și al mijloacelor de război, informează wikipedia.com.

Ce este teoria sonicității, de fapt

Teoria sonicității este un domeniu al mecanicii mediilor continue care se concentrează pe transmiterea energiei mecanice prin intermediul vibrațiilor. Această teorie a fost introdusă în 1918 prin publicarea cărții A treatise on transmission of power by vibrations, scrisă de Gogu Constantinescu.

Această carte a fost ulterior tradusă în limba română de către Dionisie Germani și a fost publicată în România în anul 1922. Una dintre problemele fundamentale ale ingineriei mecanice este aceea de a a transmite energia disponibilă în natură, după o transformare potrivită, la un punct oarecare unde ea poate fi întrebuințată pentru a produce lucru util.

Metodele pentru a transmite energia, cunoscute cunoscute și practicate în inginerie, se pot cuprinde în general în două clase: (a) metoda mecanică, cuprinzând și pe cea hidraulică, pneumatică și prin cabluri; (b) metoda electrică. După noul sistem, energia se transmite de la un punct la altul, la o distanță care poate fi considerabilă, cu ajutorul imprimării unor variații periodice de compresiune sau tensiune, care produc vibrații longitudinale în coloane solide, lichide sau gazoase. Energia se transmite prin aceste vibrații periodice de presiune și volum în direcție longitudinală și transmiterea aceasta poate fi caracterizată ca transmitere de putere prin unde sonore.”