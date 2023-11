Ce este ”patriotismul economic”, soluția populistă pentru a dezvolta România: Doar asta ar salva țara, conform oficialilor

Patriotismul economic (recent consolidat ca New Economic Patriotism) este un termen folosit pentru a descrie practica de a lua decizii economice care acordă prioritate anumitor grupuri, afaceri sau industrii pe baza statutului lor regional.

Implică favorizarea intereselor unei anumite regiuni în detrimentul intereselor personale și implică o obligație morală față de comunitate care înlocuiește obligațiile față de cei din afara acesteia. Patriotismul economic poate cuprinde diferite zone geografice și poate implica transferuri între diferite niveluri de afinitate economică.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri la cea de-a XXXI-a ediţie a Topului Naţional al Firmelor Private din România, că este convins că numai prin „productivism şi patriotism economic”, poate fi dezvoltată România şi le-a cerut antreprenorilor să îl susţină în demersul său de a construi „o ţară ordonată” şi un stat în care toată lumea respectă regulile.

Vezi și: Marcel Ciolacu i-a surprins pe români. Ce a cumpărat premierul de 100 de lei din supermarket, de fapt

Vezi și: Liviu Dragnea îl desființează pe Marcel Ciolacu. Ce spune despre toate promisiunile făcute românilor de către noul premier

El a mai precizat că este nederept ca majoritatea firmelor româneşti să respecte cu sfinteţie data de 25 ale fiecărei luni, iar statul să tolereze „găştile care drenează TVA sau alte taxe datorate bugetului”.

„Fiscul este cel care trebuie să se reorganizeze şi să lupte, în mod real, împotriva evaziunii! Digitalizarea de care se tot vorbeşte de ani de zile trebuie să devină realitate”, a adăugat liderul PSD, citat de Economedia.

„Mă bucur să fiu – din nou! – alături de cele mai valoroase companii mici şi mijlocii din România! În primul rând, pentru că reprezentaţi motorul economiei noastre. Un alt motiv este că, alături de dumneavoastră, am dus bătălii grele în ultimii ani şi întotdeauna am simţit aceeaşi atitudine corectă, bazată pe argumente solide şi legitime. Am fost împreună, în pandemie, când am protestat pentru că guvernarea din acel moment a întors către economie cel mai firav mecanism de ajutor dintre toate ţările europene. În această privinţă – vă amintiţi! – ne-au întrecut chiar unele ţări africane! Şi, deşi nu şi-au apărat firmele şi economia, cei de atunci au reuşit să creeze un deficit de aproape 10% din PIB. Deficit din cauza căruia suferim şi astăzi! O vom scoate la capăt – cu toate că nu este deloc uşor! – şi vom face asta investind masiv în IMM-urile noastre şi în capitalul uman al acestei ţări!”, a afirmat Marcel Ciolacu, miercuri, la cea de-a XXXI-a ediţie a Topului Naţional al Firmelor Private din România.