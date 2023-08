Ce au înțeles românii de pe plaja din Costinești din restricțiile legate de mine: bătăi cu jandarmi, oamenii în cătușe

În ultimele două zile litoralul românesc a fost scenă pentru bătăi și scandaluri între turiști, salvamari și jandarmi. În Eforie Nord turiștii supărați că nu pot intra în mare din cauza valurilor s-au luat la bătaie cu salvamarii. Și la Costinești turiștii s-au luat la bătaie cu jandarmii și au plecat de pe plajă încătușați. Au fost deschise dosare penale, iar acum turiștii recalcitranți sunt cercetați.

La Eforie Nord steagul roșu a pornit un conflict aprig între salvamari și turiști. Oamenii spuneau că au plătit pentru un sejur la mare și vor să profite, chiar dacă era pericol de înec.

Incidentul a venit la doar o zi distanță după ce patru persoane au murit înecate, tot din cauza curenților puternici.

Două persoane au fost transportate la spital în urma conflictului. Potrivit Poliției din Constanța în urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că 3 persoane nu ar fi respectat indicațiile salvamarilor, steagul roșu fiind arborat, conflictul dintre acestea și salvamari fiind spontan. Două persoane au fost transportate la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.

În cauză s-a întocmit dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice.

Aproape două treimi din plajele de pe litoralul românesc sunt afectate de așa numiții „curenți rip”. Specialiștii atrag atenția că este imposibil să înoți împotriva lor și că nici măcar înotătorii experimentați nu le-ar putea face față.

Doi tineri au fost bătuţi de şase bărbaţi, marţi după amiază, în Costineşti. A fost chemată poliția să intervină, iar situația a degenerat. În momentul în care au ajuns polițiștii, turoștii agresivi au sărit la bătaie.

Agresorii au fost încătușați ulterior pe plajă și duși la secție pentru audieri. Între timp Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța a reacționat spunând că va „examina atent” imaginile cu bătaia de pe plajă.

„În timpul intervenției în stațiunea Costinești, jandarmii s-au confruntat cu situații tensionate, în care au fost expuși la comportamente agresive și injurii repetate din partea persoanelor implicate în conflict”, a transmis Gruparea de Jandarmi Mobilă Constanța.

Totodată, poliţiştii au deschis dosar penal pentru comiterea infracţiunilor de ultraj, lovirea sau alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

În ultimele două zile 6 turiști au murit în două zile, după ce au fost luați de curenții puternici. Vasile Borteș, salvamar în zona Neptun-Mangalia, un om care se confruntă zi de zi cu situații în care turiștii nu respectă regulile, a spus, în direct la Euronews România, că o amendă nu ar fi chiar soluția ideală pentru a-i face pe turiști să fie mai responsabili.

”Amenzi se pot da, dar cum poți să amendezi sute sau poate chiar mii de oameni care se află în apă? Nu-i poți identifica, deci chestia cu amenda s-ar putea să nu funcționeze.

În schimb, putem să-i determinăm pe turiști să nu intre în apă, prin informări repetate. Deci, eu ieri am vorbit în megafon de am răgușit degeaba. Turiștii se retrag la mal, după ce am făcut 100 de pași, intră iar în apă. Își pun singuri viața în pericol și nu realizează gravitatea situației în care se află, decât în momentul în care nisipul le curge de sub picioare”.