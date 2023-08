Ce ar face oamenii dacă ar veni Apocalipsa. Concluzia cercetătorilor, metoda inedită prin care au aflat

Sunt puține lucruri mai dificile într-o cercetare decât studierea sfârșitului lumii și felul în care oamenii ar reacționa înainte de el. Dacă încercă să faci acest lucru atunci când lumea pare departe de Apocalipsă, nu vei obține o viziune corectă, dat fiind că omenirea nu ar crede în acel sfârșit iminent și apropiat. Dacă ai cerceta acest aspect când lumea chiar s-ar sfârși, cu siguranță că oamenii ar avea lucruri mult mai importante de făcut decât să participe la un asemenea studiu.

Ce ar face oamenii dacă ar veni Apocalipsa

Cercetătorii au ales o cale inedită pentru a obține, totuși, o perspectivă asupra comportamentului uman în cazul unei Apocalipse ipotetice.

Pentru a face acest lucru, echipa de experți a ales să utilizeze jocul ArcheAge, un joc de rol online cu multiplayer masiv (MMORPG), care oferă o lume virtuală deschisă.

Prin intermediul acestui experiment, ei au sperat să obțină o înțelegere mai profundă a comportamentului uman în fața unor situații de criză, similare cu cele care pot apărea în caz de Apocalipsă.

În cadrul studiului, care a avut loc în timpul unui test beta, jucătorii au fost lăsați să joace ca de obicei, completând misiuni, explorând, crescând nivel și adunând echipamente după cum doreau.

Cu toate acestea, la sfârșitul celor 11 săptămâni, jucătorii știau că serverul va fi șters și că toate progresele și personajele lor vor fi pierdute, scrie IFL Science.

Concluzia cercetătorilor, metoda inedită prin care au aflat

Cercetătorii sunt de părere că ștergerea lumii din joc a oferit un bun aproximare pentru sfârșitul lumii real, astfel încât jucătorii nu au avut suferit nicio consecință de pe urma acțiunilor lor.

„Și astfel, rezultatul (sau penalizarea) comportamentelor jucătorilor în joc din ultimele zile își pierde semnificația”, au scris cercetătorii.

S-au analizat mai bine de 270 de milioane de înregistrări ale comportamentului jucătorilor, cum ar fi jurnalele de misiuni, pentru a vedea dacă acesta s-a schimbat pe măsură ce au aflat că „vine Apocalipsa”.

Jocul a fost surprinzător de pașnic, cu excepția câtorva dintre ei care au ales căi un pic mai violente, în mod deliberat.

„Descoperirile noastre arată că nu există schimbări aparente în comportament, dar unele valori aberante au avut mai multe șanse să prezinte un comportament antisocial (de exemplu, uciderea jucătorilor)”, au scris cercetătorii.

Echipa a scris că oamenii care au rămas până la sfârșitul jocului au avut tendința de a fi cei mai pașnici, poate având cea mai mare loialitate față de joc.

Între timp, oamenii care au părăsit jocul mai devreme din proprie voință, au avut tendința de a prezenta cel mai antisocial comportament, cum ar fi uciderea altor jucători, deoarece și-au pierdut „simțul responsabilității și atașamentul față de joc”.

Studiul în cauză a fost publicat la Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion, iar o versiune preliminară, care nu a fost supusă verificărilor ulterioare, poate fi accesată prin arXiv.