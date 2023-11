Ce a spus Ovidiu Burcă despre viitorul lui la Dinamo, după al 11-lea eșec al ”câinilor” din acest sezon: ”Sunt destul de epuizat”

Dinamom a mai pierdut un meci și a ajuns la 11 partide fără victorie. După înfrângerea din marele derby cu FCSB, Ovidu Burcă, antrenorul ”câinilor” a vorbit despre situația în care se afl echipa sa, dar și despre plecarea de pe banca tehnică. Iată ce a spus tehnicianul dinamovist.

Dinamo a cedat în fața marii rivale, FCSB, scor 0-1, după ce Florinel Coman a transformat impecabil o lovitură liberă. ”Câinii” au ajuns la 11 meciuri fără victorie în campionat și este din ce în ce mai greu să scape de retrogradare.

Ovidiu Burcă, antrenorul echipei din Ștefan cel Mare, a tras concluziile la finalul meciului Dinamo – FCSB. Acesta a spus că a fost dezamăgit de unii dintre jucătorii săi și a făcut câteva precizări cu privire la plecarea sa de pe banca tehnică. El a precizat că nu ține de scaun și că urmează o perioadă critică.

”Dezamăgit de unii jucători, că nu au avut curajul pe care ar fi trebuit să-l aibă. Puteam marca. Echipele care joacă cu noi înscriu eurogoluri. Din păcate, am avut și jucători accidentanți, suspendați, e aceeași poveste. Am avut claritate, am avut ocazii importante. E o problemă pe care o avem. Am încercat să aduc în teren jucători cu calități ofensive.

Dacă mă întrebați despre plecare, sunt destul de epuizat. Am avut alte șteptări de la acest meci. Vedem ce va fi. E o situație deloc ușoară. Știam că e așa, dar parcă e o energie negativă. E greu să creezi omogenitate în condițiile astea. Situația e îngrijorătoare. Nu ne gândeam că va fi așa greu. Când faci lucrurile din mers, se pierde mult din încredere. Au fost și multe meciuri pierdute nemeritat”, a declarat Ovidiu Burcă.