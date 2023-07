Ce a pățit o româncă aflată în vacanță la mare. A plătit pentru cazare, dar apartamentul nu exista: ”Suntem a opta familie care își ia țeapa asta”

O româncă a povestit că a plătit pentru cazare la mare în România, dar că a aflat că apartamentul în care urma să își petreacă zilele de concediu nu exista.

Românca a povestit că a închiriat un apartament în Năvodari, dar când a ajuns acolo a aflat că acesta nu există. Femeia a atras atenția că platforma de rezervări la care a apelat, deși foarte populară, s-a dovedit a nu fi sigură.

”Am rezervat un apartament pe care l-am achitat integral și când am ajuns la locație, surpriză: Nu exista! Am discutat cu o doamnă care are un magazin la parterul blocului și care ne-a spus că suntem a opta familie cu țeapa asta…

Într-adevar, am sunat la booking, ne-au gasit un apartament muuult mai departe, l-am achitat și pe ăsta și acum așteptăm banii de la booking. Este vorba despre Oti&Miruna-Năvodari. Acestor escroci le doresc să le fie viața precum faptele pe care le fac”, a scris femeia pe Facebook.