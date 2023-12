Câți bani cheltuie românii pe cadourile de Crăciun, cât își permit să dea. Multe sume sunt mai mici față de 2022

Cei mai mulți români nu o duc foarte bine din punct de vedere financiar, iar sezonul cadourilor nu face decât să pună și mai multă presiune pe bugetul familiei. O nouă analiză te ajută să înțelegi mai bine realitatea românească în perioada Crăciunului și, mai ales, ce cadouri își doresc copiii în funcție de vârstă.

Studiul realizat de ClubulCopiilor.ro atrage atenția asupra perioadei prin care trecem din perspectivă financiară. Pe de o parte, avem copiii care abia așteaptă magia Crăciunului și cadourile asociate în mod uzual cu această perioadă. De partea cealaltă a ecuației sunt părinții îngrijorați că fie nu au bugete foarte generoase pentru cadouri, fie nu înțeleg foarte bine dorințele și maturitatea copiilor pe care îi au în casă.

Citește și: Cele mai frumoase și magice târguri de Crăciun, în 2023. Unde mergi, de sărbători, în luna decembrie

Cadourile de Crăciun, o sursă de bucurie și de stres

În acest an, bugetul mediu pentru un copil în materie de cadouri este de 195 de lei în România. În mod previzibil, valoarea este influențată semnificativ de numărul de copii dintr-o casă și variază de la 217 lei pentru familiile cu un copil până la 137 de lei de copil în cazul căminelor cu trei copii. Comparativ cu anul trecut, bugetele sunt neschimbate pe acest subiect pentru aproximativ 60% dintre românii din mediul urban. Din păcate, pentru un sfert dintre bugetul s-a diminuat de la an la an, precum condițiile de trai din țară. Doar 14% dintre români suplimentează bugetul de cadouri.

În ceea ce privește cadourile, părinții optează pentru jucării în aproximativ 64% dintre cazuri. Cărțile sunt pe locul al doilea cu aproximativ 50% dintre preferințe, iar pentru jocuri optează 48% dintre părinți. Hainele și accesoriile vestimentare au 42 de procente, în timp ce dulciurile, 38%. De partea cealaltă a baricadei, preferințele copiilor se aliniază destul de bine cu cele ale părinților, cu mici excepții. Aproximativ 13% dintre ei visează la un animal de companie și 8% speră la bani.

Citește și: Primă de Crăciun de 17.000 de euro pentru toți angajați din această firmă. Până și femeile de serviciu sunt ”premiate”, mulți români lucrează acolo

Câți bani de cadouri au românii în 2023

În acest an, într-o familie, bugetul pentru cadourile de Crăciun este de aproximativ 1.000 de lei pe familie, bani care se reflectă în 6-7 cadouri. Ca o schimbare interesantă a preferințelor de la un an la altul, părinții încep să ofere cărți copiilor de la vârste din ce în ce mai fragede. Chiar și de la doi ani, sacul Moșului ascunde jucării, jocuri și cărți. Jucăriile rămân opțiunea preferată pentru cadouri ale părinților, cu o pondere semnificativă de 64%, reflectând importanța lor în cultura cadourilor de Crăciun pentru copii, dar e important că părinții îi familizează pe cei mici cu cititul și cărțile.