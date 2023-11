Cât îl costă pe Gigi Becali să-și repare bolidul după accident: ”Ce e maşina pentru el? O coală de hârtie”

Pe 12 noiembrie, la prânz, Gigi Becali a fost protagonistul unui incident rutier pe centura Bucureștiului. Acesta și-a avariat mașina Rolls-Royce, iar Dumitru Dragomir a spus cât îl va costa pe latifundiarul din Pipera șă-și repare bolidul.

Gigi Becali (65 de ani) a fost implicat într-un accident rutier în cursul zilei de duminică, 12 noiembrie. Incidentul s-a petrecut pe Centura București, după ce Gigi Becali, aflat la volanul unui Rolls Royce, a încercat să evite un șofer care a intrat în depășire fără să se asigure.

Patronul FCSB-ului se simte bine după accient, însă bolidul său, un Rolls Royce Ghost Black Badge în valoare de 500.000 de euro, a suferit daune serioase. Dumitru Dragomir fostul președintele al LPF și prieten cu Gigi Becali, a estimat că reparațiile vor costa în jur de 100.000 de euro.

Am fost la drum lung cu Gigi. Conduce extraordinar. Este un pic mai agresiv, aşa. Ferească Dumnezeu, bine că n-a păţit nimic. Iar în maşina aia, chiar dacă se dădea de trei ori peste cap, tot nu păţea nimic”, a spus Dumitru Dragomir, pentru Fanatik.

Chiar dacă fostul șef de la LPF a spus că Gigi Becali va trebui să scoată din buzunar o mică avere pentru repararea bolidului, afaceristul din Pipera a dezvăluit că nu va plăti nimic, chiar dacă pagubele sunt unele semnificative.

„Nu plătesc eu nimic, plătește CASCO. Mașina nu are multe la tablă, da spoilerele alea, roțile, costă mult de tot. O să-l găsească pe camere cred.

Citește și: S-a deschis dosar penal pentru vătămare din culpă după accidentul lui Gigi Becali

Mașina mea are camere, dar el a venit în lateral, eu am camere pe față. El a intrat în lateral, nu mi-a ieșit în față”, a spus Gigi Becali, la Digisport .

Gigi Becali a mers la Poliție după accident, unde a fost testat pentru consum de droguri și de alcool. Acesta a ajuns și la spital și a fost supus unor investigații medicale. Patronul FCSB-ului a dezvăluit că s-a ales cu o coastă fisurată.

“Eu sunt bine sănătos, dar tot am aşa o fisură. Am făcut RMN şi am o fisură la coastă. De aia s-a făcut accidentul. Să nu mă duc la sfinţire la Comanca, la Olăneşti.