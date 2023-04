Cât de sănătoasă este cafeaua, de fapt: explicația oamenilor de știință

Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi la nivel mondial, dar beneficiile sale asupra corpului uman au fost larg contestate, de-a lungul timpului, părerile fiind împărțite.

Noile descoperiri, publicate în The New England Journal of Medicine, sugerează atât avantaje, cât și dezavantaje.

A bea cel puțin o ceașcă de cafea pe zi te poate face să fii mai activ, dar și să dormi mai puțin, plus riscuri cardiace.

„Descoperirea de ansamblu este că nu există o singură consecință legată de sănătate a consumului de cafea, ci că realitatea este mai complicată decât atât”, a spus autorul principal al studiului, dr. Gregory Marcus, cardiolog și profesor de medicină. la Universitatea din California, San Francisco.

Experimentul care i-a lămurit pe oamenii de știință cu privire la efectele cafelei asupra corpului uman

Pentru a înțelege mai bine efectele imediate ale cafelei asupra sănătății, autorii au recrutat 100 de adulți sănătoși cu vârste medii de 39 de ani.

Ei le-au dat participanților brățări de fitness pentru a le urmări pașii și somnul. Fiecare a fost lăsat să bea câtă cafea a dorit timp de două zile, apoi să se abțină două zile, repetând acel ciclu pe o perioadă de două săptămâni.

În zilele în care au băut cafea, participanții au făcut, în medie, cu 1.058 pași mai mult decât în zilele de abținere, au descoperit autorii. În acele zile, somnul a fost afectat cu 36 de minute.

Cu cât au băut mai multă cafea, cu au avut parte de mai multă activitate fizică și au dormit mai puțin.

Cafeaua ar putea să afecteze și inima. Cercetătorii nu au găsit, însă, nicio dovadă a unei relații semnificative între consumul de cafea și contracțiile atriale premature.

„Oamenii cu mai multe contracții atriale premature au un risc mai mare de a dezvolta o tulburare a ritmului cardiac foarte semnificativă din punct de vedere clinic, numită fibrilație atrială”, a adăugat, de asemenea, omul de știință.