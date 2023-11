Cât de mulți bani a făcut seria Harry Potter: Daniel Radcliffe s-a „scăldat” în bani încă de când era copil

Nu cred că e om care să nu fi auzit de seria de filme Harry Potter. Dar ce nu știai, probabil, despre aceste pelicule care au încântat o lume întreagă este cât de mulți bani au făcut.

Cât a încasat Daniel Radcliffe care l-a interpretat pe Harry Potter

Seria de filme „Harry Potter” s-a bucurat de un succes răsunător de-a lungul timpului. Actorii principali, și mai cu seamă cel care a dat viață personajului Harry Potter, au devenit din ce în ce mai faimoși, încasând milioane de dolari de fiecare dată când se aventurează în diverse proiecte.

Deși toți actorii implicați în seria de filme au avut succes din punct de vedere financiar, Daniel Radcliffe a fost vedeta. Iată cât de bine a fost plătit actorul care a încântat imaginațiile a milioane de copii și nu numai.

Așadar, conform Screen Rant, Daniel Radcliffe a încasat o sumă colosală pentru fiecare film „Harry Potter”. Conform sursei citate, actorul a încasat în total un milion de dolari pentru „Harry Potter and the Philosopher’s Stone/ Harry Potter și Piatra Filosofală”, care a fost primul film din serie.

Suma a crescut considerabil în următoarele filme datorită succesului incredibil. Astfel, pentru „Harry Potter and the Chamber of Secrets” / „Harry Potter și Camera Secretelor”, actorul a câștigat în total trei milioane de dolari; „Harry Potter and the Prisoner of Azkaban” / „Harry Potter și prizonierul din Azkaban”, șase milioane de dolari, iar pentru „Harry Potter and the Goblet of Fire”/ „Harry Potter și Pocalul de Foc”, actorul a încasat unsprezece milioane de dolari.

Cât au câștigat Hermione și Ron

Ulterior, pentru „Harry Potter and the Order of the Phoenix / „Harry Potter și Ordinul Phoenix”, Daniel Radcliffe a câștigat 14 milioane de dolari, iar în „Harry Potter and the Half-Blood Prince / „Harry Potter și Prințul Semipur”, 24 milioane de dolari.

În cele din urmă, actorul a câștigat 50 de milioane de dolari pentru „Harry Potter and the Deathly Hallows” / „Harry Potter și talismanele morții”.

Nici celelalte vedete din serie n-au dus-o rău. Emma Watson a câștigat inițial mai puțin de un milion de dolari pentru rolul ei ca Hermione Granger, dar salariul ei a crescut considerabil pe parcursul serialului, câștigând 30 de milioane de dolari pentru finalul în două părți.

De asemenea, Rupert Grint, care l-a interpretat pe Ron Weasley, a început și el cu un salariu mai mic de un milion de dolari, dar a ajuns să câștige 30 de milioane de dolari pentru interpretarea sa din ultimele două filme Harry Potter. Cu toate acestea, Grint are cea mai mică valoare netă în comparație cu Radcliffe și Watson, datorită unei cariere mai liniștite post-Harry Potter.