Warner Bros. umblă cu „ciorba reîncălzită”. Francizele Harry Potter și Stăpânul Inelelor, exploatate până la epuizare

Warner Bros. a confirmat că studioul intenționează să facă și mai multe spin-off-uri Harry Potter și Lord of the Rings, în ciuda suprasolicitării din jurul ambelor francize.

Din păcate, Warner Bros. Discovery pare hotărât să nu încheie niciodată cele mai profitabile francize ale sale, indiferent de feedback-ul fanilor.

După ce serialul The Rings of Power din 2022 a demonstrat că seria Stăpânul Inelelor este încă profitabilă, iar filmele Fantastic Beasts au păstrat în viață seria Harry Potter, CEO-ul Warner Bros. Discovery, David Zaslav, a spus că ambele francize vor continua să apară „pe post”.

Zaslav a declarat la Conferința Communacopia + Technology a lui Goldman Sachs că „IP-ul excelent” al companiei, inclusiv Harry Potter și Lord of the Rings, „a fost subutilizat”.

Cu ocazia evenimentului organizat de Goldman Sachs, Zaslav a propus „aducerea Harry Potter înapoi la HBO timp de 10 ani consecutiv” și adăugarea „mai multor filme” francizei Stăpânul Inelelor.

Warner Bros., între disperare și inconștiență

După greșelile făcute cu Fantastic Beasts 3, este surprinzător că Zaslav susține că există încă potențial.

Studiourile și-au dorit întotdeauna să obțină profit maxim din fiecare serie în care investesc, dar revoluția în streaming înseamnă că acum pot scoate mai mult conținut la un cost mai mic.

Ca atare, spectatorii ar putea fi inundați de noi proiecte Lord of the Rings și Harry Potter, dar nu există nicio garanție că acestea vor fi de înaltă calitate.

Lord of the Rings și Harry Potter nu au reușit doar pentru că erau francize. Au devenit francize în primul rând datorită povestirii lor superbe.

Așadar, în mod cert că această „ciorbă reîncălzită” nu va funcționa la nesfârșit, de vreme ce știe toată lumea ce se întâmple cu ciorbele reîncălzite: la un moment dat, se strică.

Mai mult ca sigur, ca aceasta ar putea fi și soarta oricărei „reînvieri” a Harry Potter sau The Lord of the Rings. Sau cum ar spune unii clasici în viață, ce-i mult strică.