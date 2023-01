Casa Viitorului, din perspectiva Samsung: cum îți schimbă viața ecosistemul gigantului, de la frigidere și mașini de spălat, la televizoare și hub-uri inteligente

Ca în fiecare an, compania Samsung a fost prezentă în cadrul celei mai recente ediții de CES și a profitat de ocazie pentru a-și prezenta viziunea asupra unui viitor construit în jurul ecosistemului său de electrocasnice, televizoare și multe alte gadgeturi inteligente și conectate.

În contextul în care 2023 este un an al sustenabilității, s-a insistat foarte mult pe acest aspect al ecuației, dincolo de aparatura interconectată pe care am ajuns să o asociem cu o locuință modernă.

“Recunoaștem că viziunea noastră este una complexă. Este vorba despre rezolvarea provocărilor reale de azi și înțelegerea nevoilor și aspirațiilor viitoare ale consumatorilor. Va fi nevoie de timp, inovare și cooperare cu parteneri din întreaga lume. Dar ne-am luat angajamentul să implementăm această viziune și deja am început.”, a atras atenția CEO-ul JH Han, ca o traiectorie pentru strategia companiei legată de promisiunile pentru clienți și ambițiile pentru perioada următoare.

În consecință, Samsung se angajează să creeze produse mai durabile ce asigură o eficiență energetică sporită pe termen lung. În plus, va căuta să dezvolte noi materiale inovatoare pentru un mediu mai sănătos, o planetă mai trainică. “Prin integrarea sustenabilității în ceea ce înseamnă experiența cu produsele noastre, noi și toți cei care le folosim putem contribui la o planetă mai sănătoasă. Ca urmare, unele dintre cele mai populare produse ale noastre sunt acum și unele dintre cele mai sustenabile.”, a declarat Inhee Chung, vicepreședinte al Centrului de Sustenabilitate Corporativă de la Samsung.

Pași importanți în acest sens au fost făcuți deja, prin includerea în portofoliu a unor televizoare și smartphone-uri care sunt fabricate din materiale reciclate, inclusiv plastic din plase de pescuit aruncate. În plus, electrocasnicele, memoria și chipset-urile de rețea radio 5G ale companiei facilitează reducerea consumului de energie din locuință și, implicit, reducerea amprentei de carbon asupra planetei. Din aceeași categorie, serviciile conectate Samsung, cum ar fi SmartThings Energy și AI Energy Mode, ajută consumatorii să economisească energie, să reducă din costuri, dar și din impactul negativ pe care îl au asupra climei.

Samsung și casa conectată în 2023

Pentru ca lucrurile să meargă ca unse într-o casă cu gadgeturi din ecosistemul Samsung, compania pune la dispoziția clienților SmartThings Home Monitor și SmartThings Pet Care. Aceste platforme, dincolo de conectivitate, ajută și proprietarii de animale de companie, cu funcții de monitorizare și vizualizare pe Samsung Smart TV.

Un alt detaliu important și un pas relevant în față pe partea de interoperabilitate vine de la Samsung prin compatibilitatea platformei SmartThings cu standardul de case inteligente Matter. Astfel, poți ”împerechea” gadgeturi Samsung cu creații ale altor producători, cu condiția să fie compatibile și acestea din urmă cu Matter.

Dacă ești la început în ceea ce privește casa ta inteligentă, SmartThings Station, un nou gadget al celor de la Samsung compatibil din start cu Matter, poate funcționa ca un creier pentru întreaga ta aparatură smart din confortul căminului. Este ușor de utilizat și facilitează un control simplu al dispozitivelor și o interoperabilitate extinsă, independent de numărul total de dispozitive. Astfel, poți controla echipamentele din casă și poți automatiza o serie de funcții sau poți defini rutine pentru un confort sporit, dar și o reducere a consumului de energie de zi cu zi.

“A avea o casă mai inteligentă nu ar trebui să fie complicat sau scump. Așa că, am vrut să creăm SmartThings Station ca un hub inteligent pentru casă – un hub care să fie simplu, fiabil și cuprinzător pentru oricine. Numărul de dispozitive dintr-o casă conectată continuă să crească, în special având în vedere lansarea recentă a standardului Matter. Suntem mândri să jucăm un rol important în facilitarea adopției acestei tehnologii la scară largă”, a declarat Jaeyeon Jung, Vicepreședinte Executiv și șef al SmartThings, în cadrul Device Platform Center din Samsung Electronics.

Configurarea este rapidă, mai ales dacă un smartphone Samsung Galaxy, în timp ce lista de dispozitive compatibile include termostate, lumini, prize de alimentare și cam orice altceva este conectat la internet în confortul căminului. Până la trei scenarii sau rutine pot fi apelate rapid prin intermediul stației SmartThings sau pot fi declanșate de la distanță prin aplicația omonimă de pe telefon. Nu în ultimul rând, acest gadget deștept funcționează și ca o stație de încărcare wireless rapidă cu până la 15W pentru dispozitivele compatibile, precum smartphone-ul din buzunar. O notificare îți atrage atenția când încărcarea s-a efectuat cu succes.

Dacă ai un smart TV Samsung, datorită parteneriatului gigantului sud coreean cu Philips Hue, acum poți avea o experiență cât se poate de similară cu Ambilight, cu condiția să ai lămpi și becuri compatibile în casă. Nu-ți trebuie nici măcar hardware suplimentar care să faciliteze interconectare, ai nevoie doar de aplicația Philips Hue Sync TV instalată pe televizor.

Pentru că nu puteau lipsi referințele la inteligență artificială, prin sistemul Spatial IA, prezent în aspiratorul JetBot AI+, ai parte de inovații care îți fac viața mai ușoară în confortul căminului. În plus, vorbim de parametrii ajustabili în funcție de dimensiunile spațiului de locuit.

Pe partea de accesibilitatea, în televizoarele Samsung Neo QLED 8K și 4K din 2023, va fi inclus modul de vizionare Relumino dedicat persoanelor cu deficiențe de vedere. Prin evidențierea contururilor și îmbunătățirea contrastului și a culorilor, astfel încât conținutul să fie mai clar, cei care nu văd bine sau foarte bine vor putea să-și vizioneze mai confortabil filmele și seriale preferat.

Sustenabilitatea și economia de energie, din perspectiva Samsung

„Tehnologiile pe care le dezvăluim la CES 2023 plasează sustenabilitatea în centrul experienței de utilizare. Ambiția noastră este să devenim cel mai eficient brand de electrocasnice din lume, iar cele mai recente produse și parteneriate ale noastre vor ajuta la transformarea în realitate a vieții sustenabile pentru tot mai mulți oameni și comunități”, a declarat Moohyung Lee, Vicepreședinte Executiv și Șef al echipei de R&D în divizia de Digital Appliances Business a Samsung Electronics.

În speranța facilitării unui trai sustenabil, Samsung Electronics a anunțat o serie de inovații care vor ajunge la clienți pe parcursul noului an. Prin SmartThings Energy, până și mașinile de spălat nu doar că au un consum mai mic de energie, dar un nou filtru reduce semnificativ emisiile de microplastic al acestei categorii de electrocasnice mari, cu până la 54%, pentru a susține sănătatea planetei. Aceeași platformă aduce reduceri de până la 15% a consumului frigiderelor și până la 20% pentru aparatele de aer condiționat.

Ca un detaliu revoluționar, în acest an, Samsung introducere garanțiile pe 20 de ani pentru mașinile de spălat și frigiderele noi. Aceasta se va aplica din iulie motoarelor din mașini de spălat și uscătoare și compresoarelor din frigidere prevăzute cu tehnologie Digital Inverter vândute în U.E., pe lângă motoarele cu aceeași tehnologie din mașinile de spălat vândute și fabricate în S.U.A. În final, deșeurile reprezintă cel mai mare pericol pentru planetă, iar o astfel de garanție pentru principalele componente ale echipamentelor vor încuraja clienții să le țină și utilizeze pe perioade mult mai îndelungate.

Pe partea de produse electrocasnice pentru dedicate consumatorului modern, noua serie Bespoke Home facilitează nu doar experiențe conectate în bucătărie, dar și un nivel sporit de personalizare. În funcție de spațiul pe care îl ai disponibil, seria Bespoke include din 2023 și modele precum Bespoke 4-Door Flex™ cu Family Hub™+ și ecran mai mare, de 32 de inci, dar și cuptoarele Bespoke AI™ cu opțiunea de a găti inteligent cu tehnologia AI Pro Cooking care optimizează și ajută la pregătirea meselor. Ecranul de dimensiuni generoase de pe frigider permite utilizatorilor să interacționeze mai facil cu platforma SmartThings și dispozitivele asociate, dar și să monitorizeze alte echipamente inteligente din casă.

„La CES 2023, prezentăm modul în care ducem mai departe succesul gamei noastre Bespoke prin introducerea de noi frigidere Bespoke și electrocasnice încorporabile, ce oferă consumatorilor și mai multe modalități de a se exprima în bucătăriile lor. Scopul nostru este de a maximiza libertatea pe care clienții o au în a personaliza și a fi productivi în bucătăriile lor, cu ajutorul noilor caracteristici îmbunătățite – de la ecrane mari și receptive pe frigiderele noastre, până la asistență de gătit, bazată pe inteligență artificială.

Aceste specificații și produse oferă mult mai mult decât un simplu ajutor în bucătărie, pentru că permit utilizatorilor să se exprime cu adevărat prin personalizarea bucătăriei, pentru experiențe mai plăcute. În plus, cu cele mai recente inovații în bucătărie și design-uri personalizabile, aceste noi produse funcționează perfect cu serviciile SmartThings, pentru a oferi confort de neegalat la domiciliu.”, a declarat Junhwa Lee, EVP și Head of the Customer Experience Team of the Digital Appliances Business la Samsung Electronics.

Dacă întregul concept Bespoke de la Samsung îți este străin, merită să ai în vedere că, indiferent de produsul pe care îl alegi din portofoliul companiei, prezența acelui atribut pe etichetă se traduce printr-un design plat și minimalist cu panou frontal personalizabil, din sticlă sau oțel inoxidabil. Disponibil într-o varietate foarte mare de culori, respectivul panou te ajută să-ți armonizezi cromatic frigiderul cu restul decorului din confortul căminului.

La interior, frigiderul Bespoke Side-by-Side dispune de cele mai noi tehnologii de depozitare și răcire a alimentelor. Compartimentul Beverage Center™ oferă acces ușor la dozatorul de apă și la cana de apă, pentru apă rece sau aromată natural în orice moment. De asemenea, opțiunea Dual Auto Ice Maker este întotdeauna gata să răcească băuturile utilizatorilor atât prin cuburi de gheață, cât și prin fulgi de gheață (Ice Bites™).

În ceea ce privește prezența algoritmilor de inteligență artificială în cuptoarele Samsung Bespoke AI, merit să știi că întregul proces de gătire va fi semnificativ mai simplu. Setările de gătire vor fi optimizate în funcție de ingredientele folosite, iar parametrii vor fi definiți în concordanță cu modul de gătire ales, temperatura și timpul recomandat. În final, nu ți se va mai arde mâncarea și nici nu va mai fi crudă, cu un efort minim din parte ta. Integrarea cu SmartThings Cooking și Samsung Health permite cuptorului să analizeze statisticile de antrenament și obiectivele regimului alimentar ale utilizatorilor, pentru a recomanda un plan de mese pe baza ingredientelor pe care le au acasă.

Televizoarele și monitoarele Samsung ale anului 2023, între Neo QLED, Micro LED și OLED

În mod previzibil, noul an vine cu o serie de creații noi de la Samsung când vine vorba de experiențe multimedia de cea mai bună calitate, pe ecrane dotate cu cele mai noi tehnologii, pentru experiențe de vizionare îmbunătățite și personalizate pentru fiecare utilizator.

„În 2023, împingem limitele inovației pentru a oferi consumatorilor nu doar o calitate premium a imaginii, dar și o experiență holistică care să fie adaptată la ceea ce au nevoie și își doresc de la casa lor conectată. Cu SmartThings, tehnologia noastră avansată este intuitivă, transformând viața oamenilor în una sustenabilă, mai accesibilă și mai plăcută în fiecare zi”, a declarat Cheolgi Kim, Vicepreședinte Executiv al diviziei Visual Display din cadrul Samsung Electronics.

Noile televizoare Samsung Neo QLED 8K și 4K vin la pachet cu o serie de opțiuni premium menite să mulțumească până și cei mai pretențioși dintre utilizatori. Calitatea imaginii Neo QLED datorată Quantum Mini LED, este optimizată de procesorul avansat Neural Quantum, care susține procesarea în 14 biți și procesul de AI Upscaling. În plus, calitatea imaginii este susținută de caracteristici precum Shape Adaptive Light Control (controlul precis al luminii, fără “efect de înflorire” și cu un contrast precis) și Real Depth Enhancer Pro (AI detectează zonele pe care se concentrează ochii și îmbunătățește profunzimea imaginii) – cele două conferă senzația unei imagini aproape tridimensionale. În plus, prin tehnologia Auto HDR Remastering, un algoritm de inteligență artificială analizează și transformă în timp real conținut standard, clasic, în High Dynamic Range pentru fiecare scenă vizionată, rezultând un video mai luminos și cu culori mai vii.

Amatorii de MicroLED se vor bucura în 2023 de modele între 50 și 140 de inci și datorită structurii sale modulare și flexibilității sporite, indiferent de diagonală, experiența de vizionare va fi una captivantă, în parte datorită designului fără rame. Cei care își doresc un OLED, vor putea alege între dimensiuni de 55, 65 și 77 de inci de la Samsung, televizoare care vor veni în plus cu tehnologiile Quantum Dot și Neural Quantum pentru a îmbunătăți și mai mult experiența oferită de acest tip de panouri. În plus, pentru prima dată pe un televizor OLED, Samsung OLED vine cu certificarea AMD FreeSync Premium Pro, pentru cea mai bună experiență de joc pe OLED.

Dacă ești în căutarea unui monitor modern pentru birou sau ”un monstru” dedicat plăcutei activități de gaming, Samsung include în portofoliu o serie de modele pentru o varietate mare de scenarii. Acestea sunt integrate în seriile Odyssey, ViewFinity și Smart Monitor, toate oferind o calitate deosebită a imagini și o serie stufoasă de funcții inovatoare indiferent de scenariul de utilizare pe care îl ai în minte.

Probabil cel mai impozant dintre ele este Odyssey Neo G9, un ecran curbat dual UHD de 57 de inci ilustrat în mod oficial ca ”un avans tehnologic pentru monitoare în 2023 și mai departe”. Pe zona de ultrawide și datorită rezoluției dublu UHD, acesta este unic în lume. Practic, vorbim de o rezoluție de 7680 x 2160 de pixeli pe un raport de aspect de 32:9 pe un panou curbat 1000R cu tehnologie mini LED certificat VESA Display HDR 1000.

„Prezentăm viitorul monitoarelor de gaming cu Odyssey Neo G9, transformând fiecare joc într-unul mai realist, cu funcții inovatoare și o calitate a imaginii la un nou nivel. CES este locul perfect pentru a ne prezenta inovațiile care pot duce nu doar gamerii, cât și designerii grafici sau fanii TV la următorul nivel, oferind în același timp experiențe personalizate printr-o gamă largă de aplicații inteligente integrate”, a declarat Hoon Chung, Executive Vice President of Visual Display Business, Samsung Electronics.

Fratele său mai mic este Odyssey OLED G9 de 49 de inci cu tehnologie quantum dot OLED și o curbură 1800R și același raport de aspect de 32:9. Pentru că vorbim de OLED, negrul este realist, profund, timpul de răspuns este de 0,1 milisecunde, rata de reîmprospătare a sărit la 240Hz iar contrastul dinamic ajunge la 1.000.000 la 1.

Ca referință, ambele modele G9 funcționează și fără un calculator, atunci când vrei să te uiți la Netflix, YouTube sau Prime Video prin Smart Hub. Nici măcar pentru gaming nu-ți trebuie un calculator sau o consolă, prin Samsung Gaming Hub fiind facilitat accesul la jocuri din cloud, prin Xbox sau NVIDIA GeForce Now.

Profesioniștii, proiectanții, editorii foto/video și creatorii de conținut pot opta pentru ViewFinity S9, un ecran 5K de 27 de inci optimizat pentru persoanele creative. Rezoluția sa de 5.120 x 2.880 împreună cu gama sa largă de culori de 99% DCI-P3 oferă detalii clare și realiste, iar acuratețea medie a culorilor Delta E ≦ 2 produce, de asemenea, o reprezentare clară și precisă a culorilor, chiar și în situații vizuale complicate sau nuanțate. Conectica ce include USB – C și Thunderbolt 4 te ajută să transferi cu ușurință fișiere video mari, de înaltă rezoluție. Seria ViewFinity S9 vine cu o cameră 4K SlimFit și permite conferințe video native prin aplicații, precum Google Meet, care sunt incluse în Samsung Smart Hub.

Nu în ultimul rând, pentru a combina funcționalitatea unui TV cu cea a unui monitor de înaltă calitate există Smart Monitor M8 cu o rezoluție nativă 4K și o diagonală de 32 de inci. Disponibil în patru tipuri de finisaje, acesta vine la pachet cu un suport reglabil pe înălțime și posibilitate de pivotare la 90 de grade. Același model poate conecta, controla și gestiona sute de dispozitive conectate compatibile prin intermediul SmartThings Hub încorporat, inclusiv lumini, camere, sonerii, încuietori, termostate și multe altele.

Samsung intenționează să extindă opțiunile și capacitatea de utilizare a dispozitivelor prin sprijinirea funcționalității Matter și a standardelor Home Connectivity Alliance începând cu acest an. Camera de tip SlimFit integrată în monitor are o rezoluție 2K este perfectă pentru orice aplicații de videoconferință, precum Google Meet.