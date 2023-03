Casa Verde 2023 – ce se întâmplă cu banii de la stat pentru fotovoltaice, panouri solare: schimbările importante, în această lună

Programul Casa Verde Fotovoltaice nu a fost neapărat un succes în anii trecuți din cauza procedurilor greoaie, a birocrației și a unei perioade fabuloase de așteptare pentru analiza dosarelor. Promisiunile pentru 2023 sunt însă că lucrurile ar trebui să se schimbe, să se simplifice, banii să ajungă în mod autentic la cei care chiar au nevoie.

În această săptămână, Administrația Fondului de Mediu a oferit mai multe detalii despre noua ediție a programului Casa Verde Fotovoltaice. Acesta ar trebui să se lanseze înainte de finele lunii martie, până atunci existând și promisiunea publicării unui ghid actualizat al programului. Acesta din urmă trebuie însă în prealabil să ajungă la Ministerul Mediului, pentru a fi pus în transparență publică. Ca referință, procedura de consultare a ghidului durează în mod oficial 10 zile, deci nu ar trebui să mai treacă mult timp până când aceasta ar ajuns online.

Casa Verde Fotovoltaice 2023, aproape de lansare

„AFM depune toate eforturile necesare pentru redeschiderea programului de finanțare în cel mai scurt timp. După aprobarea prin ordin de ministru și publicarea în Monitorul Oficial a variantei finale a ghidului și după aprobarea bugetului de venit și cheltuieli al AFM pentru Mediu pentru anul 2023, va putea fi lansată o nouă sesiune de finanțare în cadrul programului”, a declarat anterior AFM pentru Economedia.

În ceea ce privește eficientizarea fluxului de lucru, instituția a promis că se lucrează la proiectarea, dezvoltarea, testarea și implementarea unui sistem informatic care să permită gestionarea și simplificarea activității privind înscrierea solicitanților. Această activitatea va cădea în sarcina angajaților AFM, în vederea eficientizării, monitorizării și realizării de situații privind evoluția programului pe baza datelor și rapoartelor existente în cadrul aplicației.

În condiții ideale, după cum a mai promis în urmă cu aproximativ o lună ministrul Mediului, dacă totul merge bine, platforma informatică pentru programul Casa Verde Fotovoltaice va fi capabilă să analizeze pe loc dosarele celor care încearcă să se înscrie online. Pentru comparație, în ediția anterioară, oamenii au așteptat chiar și un an pentru analizarea dosarelor. Bugetul din acest an al programului este de aproximativ 3 miliarde de lei, iar dosarul de înscriere simplificat include doar carte de identitate, extras de carte funciară, dovada că persoana beneficiară nu are datorii la stat sau la bugetul local și certificatul de racordare.