Casa din Cluj care a devenit virală pe internet. Locuința SF de care se miră toată lumea a fost făcută cu bani de la stat

Când credeai că le-ai văzut pe toate pe toate în România, internetul îți arată că ești departe de o țară normală. O casă din Cluj i-a lăsat pe trecători mască.

Un clujean sătul de facturile mari la energie a decis să își acopere casa cu panouri fotovoltaice, pe care le-a pus inclusiv pe pereții laterali, acolo unde nu captează nicio rază de soare.

De regulă, panourile fotovoltaice se pun pe acoperișul casei, acolo unde razele soarelui bat direct. Ei bine, casa de pe strada Maramureșului din Cluj i-a surprins pe toți. Locuința are pereții laterali acoperiți de panouri fotovoltaice, lucru care o face să pară ieșită din filmele science fiction.

Locuința l-a șocat pe un trecător, care a decis să o fotografieze și să împărtășească priveliștea cu prietenii virtuali.

A devenit virală pe internet și mulți oameni au început să își dea cu părerea.

„Am crezut că am văzut multe, dar nivelul unora este… inimaginabil. Casa asta „verde” este în Cluj (Napoca). Nu am mai văzut panouri fotovoltaice care să tapeteze pereții, dar ca să aveți tabloul complet, dispunerea „out-of-the-box”, inclusiv streașina fotovoltaică ce umbrește peretele fotovoltaic nu e tot: fațada este spre Nord, deci un perete este spre Est și unul spre… Vest (aka „apus” pe românește). Nu am văzut spatele, dacă e, la rândul său, tapetat”, a scris bărbatul care a fotografiat casa.