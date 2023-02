Secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre, susține luni un briefing de presă împreună cu purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate, John Kirby, după ce alte 3 obiecte zburătoare neidentificate au fost doborâte în weekend.

Un avion de vânătoare american a doborât duminică un „obiect neidentificat” deasupra lacului Huron, la ordinul președintelui Joe Biden. A fost a patra doborâre de acest fel în opt zile și cea mai recentă lovitură militară într-un lanț extraordinar de evenimente deasupra spațiului aerian american, despre care oficialii Pentagonului cred că nu are precedent pe timp de pace.

O parte din motivul pentru aceste doborâri repetate este o „alertă sporită” în urma unui balon spion din China care a apărut deasupra spațiului aerian al SUA la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat generalul Glen VanHerck, șeful NORAD și al Comandamentului de Nord al SUA, în cadrul unei ședințe cu reporterii.

De atunci, avioane de luptă au doborât săptămâna trecută și obiecte deasupra Canadei și Alaskăi. Reprezentanții Pentagonului au declarat că acestea nu reprezentau o amenințare la adresa securității, dar se știa atât de puțin despre ele încât oficialii Pentagonului nu excludeau nimic – nici măcar OZN-urile.

Autoritățile americane au precizat că monitorizează în mod constant apariția unor blițuri radar necunoscute și nu este neobișnuit să închidă spațiul aerian ca măsură de precauție pentru a le evalua.

VanHerck a declarat că SUA și-a ajustat radarul astfel încât să poată urmări obiectele mai lente.

„Cu unele ajustări, am reușit să obținem acum o mai bună clasificare a urmelor radarului”, a spus el, „și de aceea cred că vedeți acestea, în plus există o alertă sporită pentru a căuta aceste informații”.

Întrebat dacă oficialii au exclus extratereștrii, VanHerck a spus: „Nu am exclus nimic în acest moment”.

„Nu am putut face o evaluare privind originea acestor obiecte. Am luat o decizie: Am vorbit cu guvernul canadian.

În cazul balonului de spionaj era diferit, pentru că știam de unde vine (…) Ne concentrăm să vedem care e natura acestor obiecte neidentificate și continuăm să analizăm dacă sunt o amenințare pentru oameni. Am analizat resturile, dacă au spionat, dacă fac manevre, dacă sunt cu oameni la bord. Nimic din toate acestea nu a fost o amenințare”