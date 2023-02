Care sunt șansele unui blackout în România, varianta oficială: efectele neprevăzute ale războiului din Rusia

Deja de câteva luni, de când a devenit clar că iarna din acest an este foarte blândă, speculațiile legate de un eventual blackout în România nu au mai fost neapărat în centrul atenție. Subiectul siguranței energetice a țării noastre a fost însă adus din nou în centrul atenției în această săptămână de către ministrul Energiei.

În cazul în care ai mai avut de curând emoții legate de o eventuală pană de curent la scară largă în România, în contextul invaziei din Ucraina, ministrul Virgil Popescu a oferit mai multe argumente pentru care un astfel de scenariu dramatic este foarte improbabil în țara noastră. Din câte se pare, autoritățile au luat mai multe măsuri de prevenție ce ar trebui să funcționeze pe termen mediu și lung.

De ce nu vom trece printr-un blackout în România, din cauza Rusiei

„În contextul războiului hibrid determinat de Rusia, România a luat măsuri pentru a se securiza energetic, dar a venit și cu soluții de protecție pentru Uniunea Europeană. În acest sens, am semnat un acord cu Georgia, Ungaria și Azerbaidjan pentru construirea unui cablu submarin de transport de energie din surse regenerabile, care va alimenta UE.

Mai mult, suntem parte din proiectul de extindere către Europa Centrală și de Sud-Est a coridorului sudic de gaze, care pleacă din Azerbaidjan.”, a explicat ministrul Virgil Popescu, în această săptămână.

Tot pentru a scade semnificativ probabilitatea unor probleme pe partea de furnizare a energiei, ministrul a explicat că nu ar trebui să mai dureze mult până când vom începe extracția de gaze naturale din Marea Neagră. În plus, prin PNRR, România va da drumul și investițiilor în hidrogenul verde.

„Pe lângă cele două măsuri esențiale, România vrea să extragă gazele existente din perimetrele care-i aparțin în Marea Neagră, își dezvoltă capacitatea nucleară civilă prin construcția reactoarelor 3 și 4 de la Cernavodă și prin punerea în funcțiune de reactoare mici modulare.

De asemenea, prin PNRR avem proiecte de dezvoltare pentru susținerea investițiilor în hidrogen verde.

Împreună cu vicepremierul și ministrul Tranziției Ecologice din Spania, Teresa Ribera, ministrul Energiei din Olanda, Rob Jetten, CEO Vestas Henrick Andersen, am participat la masa rotundă cu tema securității energetice: Dezbaterea ”Opportunities and challenges for a genuine energy union – the energy pillar of the EU”s open stratgic autonomy”, Spania 2023.”, a concluzionat Virgil Popescu, pe pagina personală de Facebook.