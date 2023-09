Care sunt firmele românești puse în aceeași oală cu multinaționalele: taxele nu mai iartă pe nimeni

Noua fiscalitate adoptată de Guvern prin pachetul de măsuri pe care și-l asumă vine la pachet cu o serie de provocări financiare cu precădere pentru marii jucători ai sectorului privat autohton.

Firmele mari care activează în România – multinaționalele – nu vor scăpa de plata impozitului pe cifra de afaceri. Guvernul speră că de aici se va strânge o sumă considerabilă de bani la buget, cu ajutorul căreia să fie acoperită o bună parte din deficitul de care suferim la ora actuală.

Totuși, în aceeași oală cu multinaționalele sunt și companiile româmânești care au ajuns la cifre de afaceri impresionante, de ordinul milioanelor și zecilor de milioane de euro, dar care raportează profituri zero. Guvernul va taxa și această zonă, tot cu gândul la a strânge o sumă frumoasă de bani pentru vistieria publică, atât de deficitară.

Firmele nu mai scapă de taxele grele, chiar dacă raportează că fac profit zero

Despre toată această strategie fiscal-bugetară care ar urma să se aplice în lunile următoare, a vorbit mai multe premierul Marcel Ciolacu:

”Sunt companii de stat care au pierderi, dar nu de astăzi, nu le-am făcut eu, în două luni, ele au pierderi de 20 de ani. Dacă nu sunt în stare, să intre în insolvenţă şi pe urmă în faliment. S-a terminat, statul nu mai… Am înţeles, v-am dat să respiraţi pe un an, doi. Nu poţi să ai cifră de afaceri de 100 de milioane de euro anual, de 15 ani şi tu eşti de 15 ani pe pierderi. Noi am pus minimum 1% din cifra de afaceri. Statul încasează aceşti bani, iar la sfârşitul anului fiscal se face regularizarea, nu este o impozitare peste altă impozitare, se deduce din cei 16%”, a afirmat Ciolacu, luni, la Antena 3 CNN.

Referitor la măsurile fiscale în ansamblul lor, guvernanții speră ca noul pachet, deși e aspru criticat de mediul privat, va aduce o creștere a veniturilor publice.

Totuși, oamenii de afaceri cred contrariul și avertizează că suntem în pericol de a prăbuși economia, firmele și de a isca o explozie a evaziunii fiscale și a muncii la negru, fiindcă din cauza poverii fiscale se va încerca ocolirea legii.