Care este cea mai populară melodie din toate timpurile, pe Spotify: probabil că nu ai auzit de ea

În 2023, majoritatea oamenilor pe care îi cunoști se bucură de muzică în format streaming, de pe internet, indiferent dacă o facă de pe Spotify, YouTube, Apple Music sau orice altă platformă. Din acest motiv, cea mai populară melodie de pe streaming ar putea fi, de fapt, ce mai ascultată melodie din toate timpurile.

Când vine vorba de muzică, oricine îți poate confirma că gusturile nu se discută. Fiecare este liber să asculte ce se simte confortabil, ce îl ajută mai mult, ce îl relaxează. Cu toate acestea, muzica pop (populară) va depăși întotdeauna o formație de rock sau o piesă rap, chiar dacă și acestea din urmă pot depăși recorduri importante. Dacă vorbim de un mix de genuri, șansele la o popularitate extraordinară sunt și mai mari.

Cea mai ascultată piesă de pe Spotify

Până de curând, cea mai ascultată piesă din toate timpurile de Spotify era Shape of You de la Ed Sheeran. Respectiva melodie a ajuns în fruntea clasamentului din 2017 și, de atunci, a ajuns să se bucure de un număr record de 3,335 miliarde de audiții.

Întâmplarea face însă că tocmai a fost depășit de un alt hit, Blinding Lights de la The Weeknd, pe care o poți asculta mai jos dacă este străină pentru tine. Aceasta face parte din cel de-al patrulea album al artistului și s-a bucurat de 3,339 miliarde de redări pe Spotify, devenind cea mai populară piesă din toate timpurile. Ca referință, Shape of You și Blinding Lights sunt singurele care au depășit trei miliarde de audiții.

Ca un detaliu fascinant din spatele Blinding Lights, în forma ei inițială, piesa a fost compusă pentru o reclamă la Mercedes Benz, fiind produsă de Max Martin și Oscar Holter. Postată pe YouTube în ianuarie 2020, între timp, piesa s-a bucura de peste 730 de milioane de vizionări.