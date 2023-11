Care este cea mai bună mașină a anului 2024, finaliștii au fost confirmați. BMW, Peugeot, Renault, Toyota sau Volvo, sunt toți pe listă, dar există și o surpriză

La începutul fiecărui an, există o decernare de premii foarte importantă în industria auto. Este vorba de Car of the Year (Mașina anului) în Europa și tocmai au fost confirmați nominalizații pe 2024.

Aproape de fiecare dată, industria auto din Europa este dominată de constructori europeni, iar finaliștii pe anul viitor, în cea mai mare parte, se aliniază acestei tendințe. În același timp însă, vorbim și de o premieră fără precedent în industrie, o excepție surprinzătoare. Pentru prima dată, pe lista celor șapte rămași în concurs se numără și un autoturism chinezesc.

Mașina anului 2024 în Europa – Car of the Year

În finala pentru prestigiosul premiu Car of the Year se află de această dată BMW 5-series, BYD Seal, Kia EV9, Peugeot E-3008/3008, Renault Scenic, Toyota C-HR și Volvo EX30. Dacă BYD nu îți spune nimic, e din cauză că este un constructor chinez de autoturisme și, deși face de ceva timp valuri în Europa, de aici și explicația pentru care e prezent în listă, creațiile sale nu sunt disponibile în orice colț al bătrânului continent.

Ca referință, în ”preselecții” s-au aflat nu mai puțin de 28 de autoturisme noi alese de un juriu format din 59 de jurați din 22 de țări. Ei și-au exprimat opinia în prima rundă de vot, ca apoi să se ajungă la lista scurtă de mai sus.

Ar putea fi cele mai bune mașini din Europa

BYD Seal, dincolo de faptul că marchează introducerea unui constructor chinez în topul european, reprezintă un model care a impresionat publicul prin liniile de design atractive, dar și prin manevrabilitate și, desigur, raportul preț/performanță. Prezența noului BMW Seria 5 în finala Car of the Year, este important de reținut, include și versiunea electrică a noului bolid intitulată i5.

Deși este proaspăt intrat pe piață, Volvo EX30 este primul SUV entry-level al brandului și are mari șanse să meargă pe urmele predecesorului XC40, recipientul distincției Car of the Year 2018. Kia are de asemenea mari șanse de succes, reușind premiera de a aduce pe piață un SUV complet electric cu șapte locuri, EV9. În plus, anul trecut, cu EV6, a câștigat marele premiu.