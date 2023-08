Care a fost primul film transmis vreodată online? În ce an se întâmpla totul

În era gigantilor de streaming precum Netflix și Amazon Prime, este greu să ne imaginăm o lume în care nu am putea accesa instantaneu mii de filme cu un simplu buton sau comandă vocală. În timp ce acum stăm confortabil în sufrageriile noastre, transmițând cele mai recente blockbuster-e pe televizoarele smart sau tabletele noastre, este fascinant să ne gândim la asta: întreaga istorie a cinematografiei este la doar un clic distanță.

Primul film transmis online

Totuși, a existat o vreme în care ideea de a transmite un film integral pe internet părea a fi materialul din literatura științifico-fantastică. Bineînțeles, acest lucru s-a întâmplat până când un film a făcut-o primul.

Principala noastră modalitate de a urmări filme și televiziune era prin intermediul internetului. Momentul istoric care a schimbat totul a fost transmisia filmului „Wax or the Discovery of Television Among the Bees”.

Lansat în 1991, „Wax or the Discovery of Television Among the Bees” este o amestecătură uimitoare de documentar și ficțiune regizată de David Blair, care urmărește un inginer de arme care moștenește o stupină de albine de la bunicul său.

Filmul, care s-a jucat cu sentimentul anti-război și misticismul, și a avut o scurtă apariție a lui William Burroughs, a fost cu adevărat înaintea timpului său, nu doar prin nararea sa ironică și conținutul amestecat de genuri, ci și prin modul în care a fost livrat pentru prima dată publicului.

Exact acum 30 de ani, în 1993, Blair a luat decizia inovatoare de a încărca întregul său film pe internet, transformându-l astfel în primul film transmis online vreodată, scrie faroutmagazine.

Având în vedere începutul internetului și lățimea de bandă limitată disponibilă la acea vreme, acest lucru nu a fost o realizare mică.

Primul film online a schimbat totul

Utilizatorii timpurii ai internetului, mulți dintre ei care nu experimentaseră niciodată ceva în afara paginilor web bazate pe text sau a imaginilor cu rezoluție agonizant de mică, au avut dintr-o dată ocazia să vadă un lungmetraj direct de pe calculatoarele lor.

În timp, decizia de a transmite filmul s-a dovedit a fi mult mai mult decât o minune tehnologică. A fost o schimbare seismică în paradigma distribuției filmului, evidențiind potențialul internetului ca platformă viabilă.

Este ciudat să ne gândim cât de nemulțumiți am deveni acum dacă ar trebui să așteptăm măcar un minut pentru bufferizare. Având în vedere restricțiile vitezei internetului din anii ’90, telespectatorii ar fi avut nevoie de răbdarea de a aștepta filmul să se încarce și să tolereze rezoluția sa pixelată. Cu toate acestea, acesta a fost primul pas spre viitorul consumului de media și revoluția digitală care avea să vină.



Ceea ce a început ca un experiment curios cu „Wax or the Discovery of Television Among the Bees” a devenit treptat o parte integrală a experienței noastre cinematografice. Așadar, chiar dacă „Wax or the Discovery of Television Among the Bees” nu este un nume cunoscut în toate casele, locul său în analele istoriei filmului este absolut asigurat.