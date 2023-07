Capcana de pe telefon atunci când pleci în vacanță peste granițe. Indiferent că ești la Digi, Orange sau Vodafone, verifică atent condițiile de roaming pe care le ai

Călătoriile în străinătate reprezintă o oportunitate minunată de a descoperi locuri noi, de a cunoaște culturi diferite și de a crea amintiri de neuitat. Cu toate acestea, pentru cei care utilizează telefonie și internet mobil în timpul călătoriilor, există anumite aspecte importante la care trebuie să acorde o atenție sporită. Astfel, capcana de pe telefon atunci când pleci în vacanță îți poate ridica cheltuielile fără să te fi gândit înainte.

Organizația responsabilă cu reglementarea comunicațiilor în România, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM), a avertizat că utilizatorii care au planificate vacanțe în străinătate trebuie să fie cu băgare de seamă atunci când utilizează serviciile de roaming și să verifice condițiile de utilizare, indiferent dacă destinația este în țări din Spațiul Economic European (SEE) sau în afara lui.

Conform ANCOM, în cazul călătoriilor în afara României, utilizatorii trebuie să verifice dacă planul tarifar achiziționat include sau nu serviciul de roaming internațional. În funcție de contractele încheiate de furnizorul de telefonie mobilă din România cu furnizorii din statele vizitate, utilizatorii pot beneficia sau nu de serviciul de roaming internațional. Este esențial ca utilizatorii să fie la curent cu aceste informații pentru a evita surprizele neplăcute legate de tarifele de roaming.

Tarifele pentru serviciul de roaming în țările din afara SEE nu sunt reglementate, ceea ce înseamnă că acestea pot varia considerabil între diferite țări. Înainte de a călători în state precum Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite (EAU), Maroc, Israel și altele, utilizatorii trebuie să fie atenți la tarifele minime care li se aplică pentru serviciul de roaming internațional.

De exemplu, pentru țări precum Turcia, Egipt, Marea Britanie, Emiratele Arabe Unite sau Serbia, tarifele standard pentru apelurile primite variază între 0,0090 euro/min și 1,4280 euro/min; pentru apelurile efectuate către România, tarifele variază între 0,0150 euro/min și 2,6418 euro/min; pentru SMS-uri trimise, tarifele sunt între 0,0060 euro și 0,4522 euro; iar pentru internet, tarifele pot fi între 0,0007 euro/MB și 13,0900 euro/MB.

Un aspect important de reținut este că, în general, tarifarea pentru apeluri se face la minut indivizibil, dar unitatea minimă de tarifare pentru traficul de date poate fi diferită în funcție de operator și destinație (de exemplu, la 1KB, 10KB sau 1MB).

De asemenea, există și tarife standard percepute sub formă de pachete, ceea ce înseamnă că chiar dacă utilizatorul efectuează sau primește un singur minut de apel sau utilizează un singur MB de date dintr-un pachet, va fi taxat cu întregul preț al pachetului. Exemple de astfel de tarife standard la pachet sunt de 7 euro/30 de minute pentru apeluri primite sau efectuate sau 18 euro/4000 MB utilizați.

Motivul pentru care trebuie să fii atent la telefon în vacanță

ANCOM recomandă utilizatorilor să fie la curent cu aceste tarife și să fie conștienți de opțiunile tarifare oferite de furnizorii de telefonie mobilă. Operatorii pot oferi punctual și opțiuni tarifare ce necesită activare separată și care oferă resurse și/sau tarife diferite în funcție de mai multe criterii, cum ar fi țara de destinație, tipul de serviciu folosit (pe bază de abonament sau cartelă preplătită) sau tipul de ofertă deținută de utilizator.

Din anul 2017, a intrat în vigoare regulamentul european care impune principiul „Roam like at home”, prin care clienții operatorilor mobili din România care beneficiază de planuri tarifare cu acces la roaming în SEE pot utiliza resursele naționale de voce, SMS și date și atunci când călătoresc în statele Uniunii Europene.

Cu toate acestea, din 1 ianuarie 2021, furnizorii nu mai au obligația legală să ofere „Roam like at home” și pe teritoriul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, inclusiv al Gibraltarului. Cu toate acestea, dacă doresc, furnizorii pot aplica încă principiul „Roam like at home” în această țară.

Un alt aspect important la care utilizatorii trebuie să fie atenți este roamingul involuntar, care poate apărea în zonele de graniță. Acest fenomen se manifestă în localitățile de graniță de pe teritoriul României sau al altor state și poate apărea numai în cazul în care utilizatorii au activat serviciul de roaming internațional, iar telefonul mobil sau tableta sunt setate pe selectarea automată a rețelei.

În aceste situații, echipamentul mobil se va conecta automat la rețeaua operatorului cu cel mai bun semnal în punctul în care se află, ceea ce poate duce la facturarea acestor utilizatori pentru serviciile de comunicații utilizate în roaming, ca și cum s-ar afla fizic într-un stat vecin.

ANCOM a făcut apel la utilizatori să fie precauți și să dezactiveze opțiunea de selectare automată a rețelei din setările dispozitivului mobil și să selecteze manual rețeaua potrivită atunci când se află în apropierea granițelor. De asemenea, a recomandat ca, în cazul în care dispozitivul mobil este deja setat pentru conectarea automată la rețea și se află în roaming involuntar, utilizatorii să fie conștienți că vor rămâne conectați la rețeaua statului vecin atât timp cât terminalul primește semnal de la rețeaua operatorului respectiv, chiar dacă există semnal de la operatorul național la care sunt abonați.

Pentru a reduce riscul de roaming involuntar și pentru a atenționa utilizatorii cu privire la potențialele costuri suplimentare, mai mulți deputați și senatori din România au inițiat un proiect de lege care a fost adoptat de Senat. Acest proiect de lege prevede obligația amplasării de indicatoare de avertizare în localitățile cu risc de roaming involuntar din țările vecine.

În acest fel, cetățenii vor fi avertizați că urmează să pătrundă într-o localitate în care există posibilitatea ca dispozitivul lor mobil să se conecteze automat la o rețea din țările vecine și să perceapă costuri suplimentare nedorite. ANCOM a identificat 1.092 de localități cu peste 10 locuitori din România care prezintă risc de roaming involuntar și se află în limitele teritoriale a 19 județe.

Astfel, aproximativ 2.350.000 de cetățeni care locuiesc în zonele respective sunt afectați de acest fenomen. În ceea ce privește țările vecine care nu fac parte din SEE și prezintă riscul de a genera costuri suplimentare mai mari, populația afectată de roaming involuntar din zona de graniță se ridică la aproximativ 1.400.000 de locuitori.