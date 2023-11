Când expiră permisul de conducere la șoferii de peste 50 de ani din România. Când va trebui înnoit carnetul

Valabilitatea permisului de conducere este un subiect disputat în ultimele zile în Senatul României. Un nou proiect de lege ar putea schimba această perioadă, încercându-se a se aduce mai multe beneficii șoferilor care au vârsta sub 70 de ani.

Recent, un proiect de lege a fost propus în Senatul României, aducând modificări semnificative în ceea ce privește valabilitatea permiselor de conducere. Propunerea principală este extinderea perioadei de valabilitate de la 10 ani la 15 ani pentru șoferii cu vârsta sub 70 de ani. Această schimbare ar putea aduce beneficii substanțiale pentru aproximativ 3.000.000 de șoferi amatori, care vor fi nevoiți să reînnoiască permisul de conducere mai rar, economisind astfel bani și timp.

Proiectul de lege vizează categoriile AM, A1, A2, A (mopede și motociclete) și B, B1, BE (mașini mici), acoperind o gamă largă de șoferi. Prin această propunere, cei sub 70 de ani vor beneficia de o valabilitate extinsă a permisului, fără a fi nevoiți să treacă printr-un proces de reînnoire decât o dată la 15 ani.

Cu toate acestea, proiectul aduce și schimbări considerabile pentru șoferii în vârstă. Cei cu vârsta de peste 70 de ani vor fi obligați să își reînnoiască permisul la fiecare cinci ani, dublând practic frecvența actuală. Această măsură ar putea contribui la identificarea mai rapidă a problemelor medicale care pot afecta capacitatea de conducere a persoanelor în vârstă și, implicit, la reducerea riscului de accidente rutiere.

Situația devine și mai restrictivă pentru cei trecuți de 80 de ani, care vor trebui să își reînnoiască permisul la fiecare doi ani. Această decizie pare să fie motivată de dorința de a monitoriza mai atent starea de sănătate a șoferilor în vârstă și de a minimiza riscul de accidente grave.

Valabilitatea permiselor de conducere ar putea fi mărită

O altă componentă importantă a proiectului este menționarea faptului că permisele de conducere emise înainte de intrarea în vigoare a noilor perioade de valabilitate își vor păstra valabilitatea înscrisă pe ele. Acest aspect are potențialul de a evita confuziile și de a asigura o tranziție lină către noile reguli.

Inițiatorii reformei susțin că aceasta aduce beneficii semnificative pentru șoferii amatori, reducând costurile și timpul dedicat procesului de reînnoire a permisului. În același timp, reducerea perioadelor de valabilitate pentru șoferii în vârstă este prezentată ca o măsură necesară pentru a asigura siguranța pe șosele, identificând mai rapid problemele de sănătate care pot afecta capacitatea de conducere.

Cu toate acestea, proiectul nu este lipsit de controverse. Există voci critice care susțin că această măsură ar putea crea discriminare pe criteriul vârstei și ar ridica întrebări cu privire la modul în care capacitatea de conducere ar trebui evaluată și monitorizată. De asemenea, se pun întrebări cu privire la resursele necesare pentru implementarea acestei reforme și la modul în care va afecta infrastructura existentă pentru reînnoirea permiselor, arată avocatnet.ro.