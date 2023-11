Calificare pentru România la EURO 2024. Hora de la miezul nopții. Ianis Hagi: ”În concidențe nu cred, cred în destin”

România se califică la EURO 2024, după o pauză de opt ani. Naționala condusă de Edi Iordănescu a învins Israelul, scor 2-1, și a obținut biletele pentru turneul final din Germania, cu un meci înainte de finalul preliminariilor. Geroge Pușcaș și Ianis Hagi au marcat pentru cea mai importantă victorie a României din ultimii ani.

România a plecat la startul preliminariilor pentru EURO 2024 cu șansa a treia, după Elveția și Israel, extrase din primele două urne valorice. După victoria cu naționala din Țara Sfântă ocupă primul loc în grupă, cu 19 puncte, și se va lupta cu Elveția, pe 21 noiembrie, pentru a rămâne lider. Prima reprezentativă va juca la al șaselea Campionat European din istorie.

Ianis Hagi a rescris istoria în meciul Israel – România. Pe 17 noiembrie, cu o zi înainte de această finală din grupă s-au împlinit 30 de ani de la victoria care o ducea pe România la Campionatul Mondial din Statele Unite, scor 2-1, cu Țara Galilor, succes obținut la Cardiff. Gică Hagi deschidea scorul, iar, acum, fiul său Ianis, a reușit să marcheze în decisivul cu Israel. Acesta a mărturisit că nu crede în conincidențe, ci în destin.

”Suntem fericiți. Ne-am adaptat și am reușit să ne calificăm. Suntem conștienți unde suntem. S-a simțit calificarea, am fost pregătiți in această seară. Am fost pregătiţi pentru acest meci, mă bucur că am reuşit să marchez.



În concidente nu cred, cred în destin, îţi faci singur destinul în funcţie de cum munceşti zilnic, Am muncit de mic copil. Ne-am calificat la Euro. Naționala României a fost pregatită de la primul meci si merităm să fim la Campionatul European”, a spus Ianis Hagi după meciul cu Israel.