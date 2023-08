Burta mare care a dus la cel mai mare accident nuclear din America. Putea fi un alt Cernobîl

La 4 dimineața, pe 28 martie 1979, dezastrul a lovit Three Mile Island. Ar deveni cel mai grav accident nuclear din istoria Statelor Unite, scurgând radiații în Pennsylvania și aproape provocând ceea ce prezentatorul de știri CBS Walter Cronkite a spus că ar fi fost „cel mai grav accident din era atomică”.

Poate și mai interesant, totul a avut legătură cu o burtă.

În acea zi fatidică, centrala nucleară de la Three Mile Island a suferit un accident de pierdere a lichidului de răcire care a afectat unul dintre cele două reactoare ale sale.

Acest lucru s-a întâmplat deoarece o supapă care trebuia să fie închisă a fost lăsată deschisă, eliberând apa care trebuia să acționeze ca lichid de răcire pentru miezul reactorului nuclear TMI-2.

Pe măsură ce apa s-a scurs, miezul expus s-a supraîncălzit și operatorii centralei au luat decizia de a opri apa de urgență.

Fără lichid de răcire, partea expusă a miezului a început să se încingă pe măsură ce temperaturile din reactor au crescut la 2.371 ° C, explică Arhiva atomică.

O criză nucleară precum cea de la Cernobîl este cauzată de supraîncălzire, iar Three Mile Island a fost periculos de aproape de a avea aceeași soartă.

Din fericire, nu a avut loc o topire, dar a existat o scurgere de radiații cauzată de o ruptură în clădirea auxiliară a centralei, scrie Natasha Zaretsky în „Atomic Nightmares And Biological Citizens At Three Mile Island”.

Se credea că puțini au fost afectați de incidentul aproape critic, dar cercetările recente asupra datelor epidemiologice privind cancerul, bolile de inimă și mortalitatea precoce în rândul locuitorilor locali sugerează contrariul.

Burta care a acoperit afișajele

Potrivit unui articol de la Washington Post, publicat la șase săptămâni după accidentul nuclear, situația cu supapa deschisă poate să fi fost provocată din cauza problemelor legate de vizibilitate.

„Un operator a blocat din neatenție cu corpul său vederea indicatoarelor care i-ar fi putu spune că două supape esențiale ale pompei de alimentare cu apă au fost închise. Surse NRC au explicat după întâlnire că operatorul era „un om corpolent, cu o burtă mare, care atârna peste panoul de bord”.

Fără acești indicatori, operatorii centralei nu au fost conștienți de situația care se desfășoară în reactorul doi și credeau că există lichid de răcire în reactor.