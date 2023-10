Bicicleta misterioasă sculptată pe un templu antic indian. Ai crede că a călătorit în timp, care este explicația, de fapt

Dacă petreci suficient de mult timp pe YouTube ori pe rețele de socializare, poate că ai dat și peste bicicleta misterioasă ce apare sculptată pe un monument antic indian. Dacă nu ești adeptul teoriile extratereștrilor antici ori al altor idei conspiraționiste, sigur ai vrea să știi care este secretul apariției acesteia pe o construcție veche de mii de ani.

Bicicleta misterioasă ce i-a pus pe jar pe internauți apare într-o postare făcută pe YouTube, dar difuzată și pe WhatsApp de mai mulți utilizatori. Conform acestora, o sculptură din cadrul unui monument antic din India, Templul budist Panchavarna, înfățișează un bărbat care merge pe o bicicletă.

Lucru total anormal, firește, din moment ce simpaticul mijloc de deplasare nu a fost inventat decât în secolul al XIX-lea, la mii de ani distanță de ridicarea templului indian.

Citește și: Piramidele din Egipt, motiv de glume deocheate pentru egiptenii antici. De ce ar fi fost ridicate mărețele monumente, de fapt

Firește, că mulți s-au întrebat care este explicația misterioasei reprezentări. Ei bine, conform experților, există un răspuns simplu la acest lucru, mai ales că șansele ca un călător în timp să se fi întors în acele vremuri, când nu existau biciclete, sunt, trebuie să recunoaște, foarte mici spre inexistente.

„De ce nu am găsit nici măcar o singură referire la o bicicletă în nicio literatură a lumii, în nicio imagine, sculptură sau legendă. Cum de a apărut brusc o bicicletă, mii de ani mai târziu, într-o cu totul altă parte a globului?”, au adăugat aceștia.

Citește și: Cele mai periculoase experimente științifice din istorie. La ce ”s-au aruncat” cercetătorii de dragul științei și al umanității

Conform Dr. R. Kalaikovan, un oftalmolog și cercetător amator, care a fost, de asemenea, nedumerit de ciudata imgine de pe templu, există o explicație simplă pentru acest lucru.

„În timp ce mă uitam în jur, am dat peste reprezentarea unei biciclete pe unul dintre stâlpii din spatele Templului Amman (n.r. – unul dintre cele mai importante temple ale religiei hinduse din India).

Am fost atât de amuzat, dar și intrigat să văd acea imagine într-un templu antic. Dar nici oficialii, nici istoricii nu au putut să explice cum a apărut acolo, așa că am căutat să aflu pe cont propriu”, a spus Kalaikovan pentru publicația The Hindu.