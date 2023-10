Bethesda a lansat un nou joc Elder Scrolls: Cum îl joci, unde este disponibil

The Elder Scrolls: Castles este în prezent disponibil doar pentru Android.

O lansare neașteptată

Îți amintești când Fallout Shelter a fost anunțat pentru prima dată pe 4 iunie 2015, urmată de știrea că poți juca chiar acolo și atunci? Cam așa s-a întâmplat astăzi – doar fără partea de anunț.

Bethesda tocmai a publicat un nou joc care seamănă cu Fallout Shelter, plasat în Skyrim. Se numește The Elder Scrolls: Castles și este un joc mobil disponibil momentan doar pentru Android și, se pare, doar în Statele Unite în acest moment.

Și, în mod ciudat, din câte îmi dau seama, Bethesda nu a anunțat jocul. Asta, împreună cu faptul că The Elder Scrolls: Castles nici măcar nu apare când cauți în magazinul Google Play (poți găsi doar vizitând pagina Bethesda din magazin) mă face să cred, nu știu, poate jocul de fapt nu trebuia să fie publicat încă? Descarcă-l repede dacă ești interesat, cu alte cuvinte, în caz că dispare.

Un fel de Fallout Shelter

Nu am un dispozitiv Android, așa că nu pot să-l joc, dar arată destul de mult cu Fallout Shelter, un joc de management în care construiești un buncăr și încerci să-ți faci locuitorii fericiți. Alții au reușit să joace și în cea mai mare parte par să se bucure de el. Are un aspect de caricatură, dar cumva nu are același farmec vizual ca Fallout Shelter, deși nu l-am văzut încă în acțiune.

„Antrenează-ți supușii, numește moștenitori și menține ordinea pentru a-ți ajuta regatul să înflorească”, se arată pe pagina magazinului jocului. „Îți vei menține supușii fericiți și vei asigura o viață lungă conducătorului lor? Sau vor crește nemulțumirea și vor complota asasinarea?

„Personalizează-ți castelul de la zero, adăugând și extinzând camere, plasând decorațiuni luxoase și monumente inspiraționale și chiar atribuie subiecte stațiilor de lucru pentru a te asigura că castelul tău are resursele necesare pentru a prospera în anii următori!”

Mie îmi seamănă mult cu Fallout Shelter cu diferența că este plasat în Skyrim. Sperăm că va fi în curând pe alte dispozitive mobile și, eventual, chiar și pe PC într-o zi. A durat câțiva ani, dar Fallout Shelter a ajuns în cele din urmă pe Steam.

