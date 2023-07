”Beam 10 litri de apă pe zi”. Medicii au crezut că are diabet, dar era ceva și mai grav

Un bărbat din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord a primit un diagnostic cumplit după ce le-a spus medicilor că obișnuia să bea 10 litri de apă pe zi. Inițial, doctorii au crezut că pacientul avea diabet, dar era ceva și mai grav.

Bărbatul, Jonathan Plummer, un poștaș din comitatul ceremonial englez Cornwall, acum în vârstă de 41 de ani, a povestit că simțea o sete constantă de nepotolit.

„Am simțit o sete constantă pe care nu o puteam potoli și am ajuns la punctul în care eliminam la fel de multă apă pe cât beam. A fost o perioadă îngrozitoare care m-a făcut să lipsesc de la serviciu zile întregi și am avut parte de o oboseală extremă.”, a povestit el.

Primii medici la care a fost au crezut că are diabet și au ridicat din umeri atunci când rezultatele testelor au ieșit negative.

Deși nu a fost valabil în cazul poștașului britanic, setea crescută se numără printre simptomele comune ale diabetului, o afecțiune ce face ca nivelul de zahăr din sânge al unei persoane să devină prea ridicat.

Abia în anul 2002, când a mers la un test oftalmologic de rutină, un medic a observat că ceva nu este în regulă și l-a trimis să facă o scanare RMN. Rezultatele au arătat că poștașul avea o tumoare cerebrală localizată în glanda pituitară.

Această parte a creierului, de mărimea unui bob de mazăre, ajută la reglarea senzației de sete. În cazul poștașului britanic, din cauza acestei tumori cu celule germinale, senzația de sete era constantă.

Jonathan Plummer a fost nevoit să facă 30 de ședințe de radioterapie, iar acum nu mai are tumori. Bărbatul a povestit că a fost „devastat” de diagnosticul său. Medicii i-au spus să urmeze o terapie cu steroizi ca parte a tratamentului, iar din cauza acestora a ajuns să ia în greutate și să nu mai poate juca rugby și crichet.

”Întotdeauna am fost foarte activ și am jucat rugby și crichet săptămânal, lucru la care nu am mai putut reveni. M-am apucat de alergat și de înot ca exerciții fizice fără contact și mi-am recăpătat controlul asupra greutății”, a povestit el, conform Daily Mail.