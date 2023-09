Băncile se tem că-și vor pierde clienții: cresc în linie dobânzile pe care ți le plătesc pe depozite

De teama că-și vor pierde clienții, ce vor prefera să își plaseze banii în alte instrumente financiare, băncile de pe piața românească au decis să devină mai generoase cu dobânzile oferite clienților lor.

Dacă alegi să deschizi un depozit bancar, adică un cont de economii, la oricare dintre băncile de la noi, vei constata că dobânzile au crescut față de anul trecut, mai mult sau mai puțin, de la caz la caz.

Cea mai recentă mișcare de acest tip e făcută de gigantul Unicredit Bank. UniCredit Bank a majorat dobânzile la depozitele în EURO și USD constituite online de persoanele fizice, până la 3% și respectiv 3,7% pe an, precum și dobânzile la depozitele în USD oferite companiilor Micro, până la 3,7% pe an.

Iată cum arată acum oferta băncii:

UniCredit Bank a crescut dobânzile la depozitele la termen în EURO si USD pentru clienții săi persoane fizice și companii Micro, la un nivel competitiv în piață.

Depozite în EURO pentru persoane fizice, cu prelungire automată

Clienții persoane fizice care constituie depozite în EURO pe termen de 12 luni, beneficiază de o dobândă de 2,9% pe an, dacă sunt constituite în sucursală și de 3,0% pe an, prin Mobile Banking sau Online Banking.

Pentru maturități mai scurte, dobânzile rămân, de asemenea, competitive. Astfel, în cazul depozitelor în EURO pe termen de 6 luni, dobânda este de 2,4% pe an pentru depozite constituite în sucursală și 2,5% pe an pentru cele constituite digital.

Pentru depozite în EURO la 3 luni, dobânda este de 1,9% pe an, în sucursală și 2,0% pe an, pentru cele constituite digital.

Suma minimă necesară pentru deschiderea unui depozit in EURO este de 200 de euro.

Depozite în USD pentru persoane fizice, cu prelungire automată

Pentru clienții persoane fizice, la depozitele în USD pe termen de 12 luni, UniCredit Bank oferă o dobândă de 3,6% pe an, pentru depozitele constituite în sucursală și de 3,7% pe an pentru depozitele constituite prin Mobile Banking sau Online Banking.

În cazul depozitelor în USD pe termen de 6 luni, dobânda este de 3,1% pe an, pentru depozite constituite în sucursală și 3,2% pe an, pentru cele constituite în mediu digital.

Pentru depozite în USD constituite pentru 3 luni, dobânda este de 2,6% pe an pentru depozite constituite în sucursală și 2,7% pe an pentru cele constituite digital.

Suma minimă necesară pentru deschiderea unui depozit în USD este de 200 USD.

Depozite în USD companii MICRO

Indiferent dacă depozitele la termen în USD sunt constituite digital sau în sucursală, în cazul clienților Micro, dobânzile sunt: 3,7% pe an pentru depozite la 12 luni, 3,2% pe an pentru depozite la 6 luni, 2,7% pe an pentru depozite la 3 luni și 2,2% pe an pentru depozite la 1 lună.

Suma minimă necesară pentru deschiderea unui depozit în USD este de 3000 USD.

Oferta diferă în funcție de bancă și e important să optezi pentru o anumită instituție de-abia după ce analizezi bine piața. Trebuie să te interesezi atât cu privire la nivelul dobânzii care ți se plătește, dar și cu privire la alte aspecte deosebit de importante ce-ți pot afecta banii, cum ar fi comisioanele. După ce ai oferte de la mai multe bănci, poți decide care este cea mai potrivită pentru tine și economiile tale.

De altfel, dacă dobânzile oferite de depozitele bancare ți se par neatractive, nu uita că există și alte metode prin care poți să-ți sporești economiile sau să le protejezi de devalorizare prin inflație. Poți, de exemplu, să studiezi piața de capital și să faci investiții în acțiuni sau poți opta pentru a cumpăra titluri de stat. Unii români se orientează, de asemenea, către deschiderea propriei afaceri.

Ține cont de faptul că, înainte de a decide ce faci cu banii tăi, trebuie să studiezi domeniul, să te informezi și să-ți asumi riscurile pe care le presupune respectiva decizie.