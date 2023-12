Avertismentul BNR pentru toți românii, pe final de 2023. Ce se întâmplă cu creșterea economică, inflația, ratele, dobânzile

Banca Națională a României, la intervale regulate de timp, publică o serie de rapoarte legate de direcția fiscal – bugetară spre care se îndreaptă țara noastră, iar cel mai recent astfel de document nu este dintre cele mai optimiste.

Cel mai probabil, înainte de finele acestui an, după încetinirea economică din a doua jumătate a 2023, creșterea PIB va fi de aproximativ 2%, conform estimărilor BNR, sub pronosticurile de acum câteva luni. Datele se regăsesc în analiza ”România – Zona Euro MONITOR” nr.14/2023, realizat sub coordonarea lui Daniel Dăianu.

De unde au venit problemele în 2023

“Şi 2023 a fost un an economic tare complicat pentru România. Inflaţia a mers în jos, în ton cu evoluţia în Europa, chiar dacă mai lent. Dar economia a încetinit în partea a doua a anului şi creşterea reală a PIB va fi probabil în jur de 2%, sub cea prognozată. Cea mai acută problemă a României (alături de deficitele externe şi slăbiciuni instituţionale) este deficitul bugetar, care în 2023 a rămas probabil în jur de 6% din PIB – precum în 2022 (când deficitul ESA, metodologie europeană, a fost 6,23%).

România este sub incidenţa procedurii de deficit excesiv şi are probabil cel mai mare deficit structural în UE. Ţinta asumată de guvern pentru 2023, de 4,4% din PIB, a fost nerealistă şi judecată ca atare de Consiliul Fiscal în opinia privind bugetul public, a cărei construcţie a fost cu hibe (venituri supraestimate şi cheltuieli subestimate). De aceea se impune adoptarea de măsuri fiscal-bugetare care să permită îndreptarea deficitului bugetar către 3% din PIB în câţiva ani”, se menţionează în raport.

Ca eventuale sau poibile soluții, autoritățile române trebuie să facă o treabă semnificativ mai eficientă în a-și monitoriza cheltuielile prin așa numite ”spending reviews”. Ca referință, aceasta este o practică comună în OCDE, la care România speră să adere. Pentru anul 2023, ar fi ideale aceste analize pentru sănătate și educație.