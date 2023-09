Avertismentul BNR pentru toți români, oficial. Cum se scad cheltuielile, de unde vine criza economică, ”falimentul”

Actuala coaliție de guvernare a pus România într-o situație foarte dificilă deja de câțiva ani, iar combinația de inflație, deficit bugetar și taxe în plus la produse și servicii va veni ca un val vârtej de scumpiri ce urmează să fie suferit de buzunarul românilor.

Pe marginea realității fiscale din România, mai ales în contextul ineficienței autorităților de a reduce cheltuielile, a venit cu un avertisment important Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal din cadrul BNR. Cu această ocazie, am aflat și care ar putea fi potențialele soluții, dar, mai ales, care sunt șansele ca țara noastră să intre în incapacitate de plată.

Ce urmează pentru români, din punct de vedere fiscal

„Părerea mea e că era obligatorie această rediscutare a țintei de deficit pentru acest an, deoarece 4,4% era completamente nerealist. Am fi nenorocit economia dacă am fi încercat să luăm măsuri care să creadă unii că ne-ar fi putut îndrepta cu deficitul către 4,4% în execuție. E foarte dificil să ajungem cu o țintă în urma rectificării care să fie într-un fel validată, chiar dacă nu explicit, de către Comisie și de către Consiliu.

Nu toate cheltuielile pe care un stat le face pentru a sprijini Ucraina își găsesc un corespondent în bani europeni, deci nu există această automaticitate. Eu vorbesc de cheltuielile care erau prinse în construcția bugetului de 7,5 miliarde, 0,05% din PIB, și care erau în consonanță cu angajamentul României ce a precedat invadarea Ucrainei de către Rusia. Carențele bugetare nu le rezum la cheltuielile militare nici pe departe”, a declarat Daniel Dăianu la B1 TV.

Deficitul structural mare, ce pare ca abia acum să fie conștientizat de Guvernul Ciolacu, a făcut de mult timp pare din avertismentele BNR. „Noi de ani buni spunem că diferența între cheltuieli permanente și venituri permanente este de peste 5% din PIB, adică avem un deficit structural. Noi am considerat că această reechilibrare nu se poate face numai pe partea de cheltuieli”, a explicat oficialul BNR.