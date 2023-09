Atenție, părinți: ce au descoperit oamenii de știință despre copiii care petrec mult timp în fața ecranului

Părinții care limitează timpul petrecut pe ecran copiilor lor fac foarte bine: un nou studiu a constatat că cei mici care petrec mult timp uitându-se pe iPad-uri și alte ecrane întâmpină întârzieri în dezvoltare.

Publicată recent în Journal of the American Medical Association of Pediatrics, această nouă cercetare din Japonia sugerează că vizionarea ecranelor poate limita practicarea de către copii a abilităților motorii din viața reală pe care le obțin din imitarea persoanelor din apropierea lor.

De ce nu trebuie lăsați copiii prea mult în fața ecranelor

Într-un chestionar, părinților celor peste 7.000 de copii chestionați li s-a adresat o întrebare simplă: „Într-o zi obișnuită, câte ore le permiteți copiilor să se uite la televizor, DVD-uri, jocuri video, jocuri pe internet (inclusiv telefoane mobile și tablete) etc?”.

După ce au urmărit rezultatele începând din copilărie – adică sub un an – și au terminat la patru ani, oamenii de știință au reușit să coreleze timpul mai mult petrecut la vizionarea ecranelor cu întârzierile în dezvoltare, inclusiv abilitățile motorii, abilitățile lingvistice și abilitățile sociale.

Până la vârsta de doi ani, copiii care aveau până la patru ore petrecute pe ecran pe zi aveau, au descoperit cercetătorii, șanse de până la trei ori mai mari să dezvolte întârzieri în comunicare și abilități de rezolvare a problemelor, iar cei care petreceau mai mult de patru ore urmărind ecranele erau de aproape cinci ori mai susceptibili de a avea, de asemenea, probleme de comunicare.